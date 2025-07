Cung cấp thông tin sai sự thật bị xử phạt

Theo đó, Công an TPHCM hiện đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Đ.T.T.N. (28 tuổi, tạm trú TPHCM) và đề xuất xử phạt theo Điều 7 Nghị định 144/2021, với mức phạt 2-3 triệu đồng.

Trước đó, vào chiều 3-7, bà N. đến Đồn Công an Khu công nghiệp Kim Huy (phường Bình Dương, TPHCM) trình báo bị 2 thanh niên đi xe máy Exciter áp sát. Người ngồi sau đã dùng hung khí đe dọa, cướp tài sản của bà N. gồm xe máy, điện thoại iPhone 15, tiền mặt và giấy tờ tùy thân trên đường D1, Khu Công nghiệp Kim Huy.

Tiếp nhận thông tin, Phòng PC02 phối hợp các đơn vị liên quan lấy lời khai, trích xuất camera an ninh để phục vụ điều tra, truy xét. Qua hình ảnh từ camera và xác minh thực tế, công an xác định không có vụ cướp nào xảy ra. Bà N. sau đó thừa nhận đã tự mang xe và điện thoại đi bán được 37 triệu đồng, trong đó 29 triệu đồng từ xe và 8 triệu đồng từ điện thoại. Mục đích báo tin giả là để tránh bị chồng phát hiện việc bán tài sản.

Tiếp đó, chiều 7-7, ông N.T.H (41 tuổi) đến nhà mẹ là bà N.T.N. (ở phường Tân Mỹ, TPHCM) thì phát hiện bà bị trói tay chân, bịt miệng bằng băng keo, dính bột ớt ở mắt nên trình báo công an. Làm việc với Công an, bà N. khai báo bị cướp một túi nilon bên trong có khoảng 300 triệu đồng tiền mặt.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Mỹ phối hợp với Tổ địa bàn khu vực 6 khẩn trương lập hồ sơ, báo cáo Trung tâm Thông tin chỉ huy, Phòng PC02 để phối hợp điều tra, truy xét. Tuy nhiên, ban đầu, công an xác định bà N. đã cung cấp thông tin không đúng sự thật về vụ cướp.

Theo Công an TPHCM, trong 3 ngày liên tiếp từ 3 đến 8-7, đã ghi nhận 3 vụ trình báo liên quan đến cướp tài sản, trong đó 2 vụ là báo tin giả, vụ còn lại có dấu hiệu tội phạm nghiêm trọng đang được điều tra.

Phòng PC02, Công an TPHCM cảnh báo

Báo tin giả về tội phạm, tai nạn, sự cố... là hành vi cố ý cung cấp thông tin sai sự thật đến cơ quan có thẩm quyền, nhằm mục đích trêu chọc, né tránh trách nhiệm hoặc gây hoang mang dư luận. Hành vi này không chỉ gây lãng phí lực lượng và nguồn lực xã hội, ảnh hưởng đến uy tín lực lượng chức năng mà còn có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 144/2021, hành vi báo tin không đúng sự thật có thể bị phạt hành chính 2-15 triệu đồng. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự theo các điều 156, 174, 288 Bộ luật Hình sự, mức cao nhất đến bảy năm tù.

Công an TPHCM khuyến nghị người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi phạm tội cần bình tĩnh, ghi nhớ đặc điểm nghi phạm, phương tiện, địa điểm xảy ra vụ việc và trình báo ngay cho công an nơi gần nhất. Người dân cũng được đề nghị không tung tin sai sự thật, không bao che hoặc tiếp tay cho các hành vi dựng chuyện, báo tin giả vì bất kỳ lý do gì.