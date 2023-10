Bắt 2 thanh niên trộm chó bị xe ô tô tông trúng ở quận 12

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 người về các tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Tham ô tài sản" nhưng các bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu.