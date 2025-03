Bắt 3 đối tượng gây ra vụ cướp 2 triệu USD ở Tây Ninh

Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan vụ cướp 2 triệu USD ở tỉnh Tây Ninh.

Chiều 24-3, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan đã bắt giữ 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD ở tỉnh Tây Ninh.

Ba đối tượng bị bắt gồm: Đào Xuân Lộc (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Bình Định). Cả 3 bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở thôn Nông Trường, xã Ia Glai, huyện Chư Sê vào trưa 24-3.

Nhóm đối tượng bị bắt

Trước đó, ngày 21-3, Công an tỉnh Tây Ninh phát lệnh truy nã toàn quốc với 3 đối tượng trên về tội “Cướp tài sản”. Công an cũng đã bắt giữ 2 đối tượng. Trong đó có P.L.P. (ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), là con của cặp vợ chồng bị cướp 2 triệu USD.

Như Báo SGGP đã thông tin, do biết người cha mẹ vừa có khoản tiền 2 triệu USD đưa về nhà, P. đã cấu kết với nhóm cướp trong đó có Lộc, Anh, Duy… lên kế hoạch dàn cảnh cướp số tiền trên.

Theo chỉ điểm của P., ngày 10-3, nhóm đối tượng đã xông vào nhà, xưng là cảnh sát để làm việc với vợ chồng trên và yêu cầu về cơ quan công an để làm rõ về nguồn gốc của số tiền 2 triệu USD.

Do tin là công an thật, hai vợ chồng thu xếp để đi làm việc. Lợi dụng lúc này, nhóm cướp lấy 2 triệu USD rồi tẩu thoát. 3 ngày sau, gia đình này mới trình báo công an.

Qua truy xét, công an bắt P. cùng một đối tượng trong nhóm và thu hồi 2 triệu USD. Công an cũng khởi tố bị can với Lộc, Tuấn Anh và Duy nhưng xác định nhóm đã bỏ trốn nên phát lệnh truy nã.

Hiện toàn bộ số tiền tang vật đã được giám định và chuyển vào Kho bạc Nhà nước theo đúng quy trình tố tụng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đang mở rộng điều tra vụ án cũng như làm rõ về số ngoại tệ 2 triệu USD nói trên.

