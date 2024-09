Bắt băng nhóm mang nhiều tiền án chuyên trộm cắp tài sản ở TPHCM

Từ các vụ trộm cắp tài sản ở các cửa hàng tại quận 1 (TPHCM), công an đã nhanh chóng lần theo dấu vết bắt giữ toàn bộ băng nhóm gây án. Đáng nói, nhóm này mang nhiều tiền án và gây án ở nhiều quận.

Ngày 18-9, Công an quận 1 (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Mai Quốc Tiến (sinh năm 1991, ngụ TP Thủ Đức), Trần Tiến Thắng (sinh năm 1978, ngụ quận 3), Nguyễn Thị Kim Cương (sinh năm 1986, ngụ tỉnh Long An) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Mai Quốc Tiến tại cơ quan công an

Trước đó, tối 6-8, anh P. (sinh năm 2002, ngụ quận Tân Bình) lái xe máy tới cửa hàng ở đường Điện Biên Phủ (phường Đa Kao, quận 1) rồi dựng xe bên ngoài đi vào trong. Rạng sáng 7-8, anh P. đi ra phát hiện xe bị mất trộm nên báo công an.

Khi Công an quận 1 đang khẩn trương điều tra thì Công an phường Phạm Ngũ Lão lại nhận tin báo vụ trộm xe máy khác. Cụ thể, tối 28-8, chị M. (sinh năm 2004, ngụ tỉnh Lâm Đồng) lái xe tới cửa hàng ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, gửi xe cho nhân viên trông giữ rồi vào cửa hàng làm việc. Sáng hôm sau, chị M. ra lấy xe thì phát hiện xe đã bị mất.

Hình ảnh các đối tượng được camera an ninh ghi lại

Đầu tháng 9-2024, bằng nghiệp vụ, công an xác định được đối tượng gây án là Tiến. Qua trích lục hồ sơ, Tiến có 4 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Sau khi các vụ trộm xảy ra, Tiến không xuất hiện ở TPHCM.

Ngày 4-9, trinh sát phát hiện Tiến đi bộ ở TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) nên bắt giữ. Qua làm việc, Tiến khai nhận cùng với Thắng gây ra vụ trộm ở cửa hàng đường Điện Biên Phủ. Tài sản trộm được cả 2 mang bán chia nhau tiêu xài.

Cương và Thắng (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Từ lời khai, công an bắt Thắng và Cương (sống cùng Thắng). Ngoài vụ trộm thực hiện cùng Tiến, Thắng khai cùng với Cương gây ra vụ trộm ở cửa hàng đường Nguyễn Thị Minh Khai. Trước đó, đôi vợ chồng hờ này cũng gây ra vài vụ trộm cắp ở quận 3 và quận Gò Vấp. Trích lục hồ sơ, Thắng có tiền án về tội “Giết người”. Hiện công an đang mở rộng điều tra.

CHÍ THẠCH