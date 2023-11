Bắt con nợ về nhà để “ép trả nợ”, 5 người bị khởi tố

Tối 22-11, Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố 5 bị can liên quan đến hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật” xảy ra trên địa bàn.