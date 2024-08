Bắt đầu kỳ nghỉ lễ, nhiều tuyến đường TPHCM kẹt xe

Chiều 30-8, người dân tại TPHCM bắt đầu di chuyển về quê để nghỉ lễ. Nhiều tuyến đường tắc nghẽn do lượng phương tiện đổ dồn về các bến xe, cửa ngõ thành phố.

Khoảng 17 giờ 30 phút, lượng xe cộ tại nút giao An Phú tăng cao.

Lượng xe tại nút giao An Phú ngày càng tăng. Ảnh: HẢI NGỌC

Hàng ngàn phương tiện từ đường Mai Chí Thọ, Nguyễn Thị Định... đều đổ dồn về hướng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây nên xảy ra tình trạng ùn ứ. Nhiều người dân vì lo lắng bị kẹt xe nên tranh thủ di chuyển về quê sớm. Để tránh xảy ra tắc nghẽn cục bộ, lực lượng cảnh sát giao thông túc trực thường xuyên, phân luồng giao thông.

Các phương tiện di chuyển chậm, nhích từng chút một. Ảnh: HẢI NGỌC

Tương tự, tại vòng xoay An Lạc trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân cũng tắc nghẽn hơn 1km, nhiều người dân phải lái xe lên vỉa hè để di chuyển. Tuy nhiên, đến khoảng 18 giờ 30, giao thông đã thông thoáng hơn, lượng xe cộ di chuyển nhiều nhưng thông suốt.

Tại huyện Bình Chánh, tuyến đường dẫn vào đường cao tốc TPHCM - Trung Lương (đoạn từ vòng xoay quốc lộ 1A đến Trạm thu phí đầu đường cao tốc) cũng xảy ra kẹt xe kéo dài ở cả hai chiều vào chiều tối 30-8.

Tại khu vực quốc lộ 13, càng về chiều tối, dòng xe đổ vào Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) càng nhiều. Các phương tiện phải di chuyển chậm, nhiều người sau khi tan làm vội vã ra bến xe để kịp giờ xe chạy.

Còn tại Bến xe Miền Tây, nhiều người vì lo sợ đông đúc nên đã có mặt từ sớm để ngồi chờ tới giờ khởi hành. Bạn Mỹ An, sinh viên Trường Đại học Hutech cho biết, ngay sau khi kết thúc môn học cuối cùng vào đầu giờ chiều nay đã nhanh chóng chuẩn bị hành lý để ra bến sớm, đợi giờ lên xe về quê nghỉ lễ cùng gia đình.

Nhiều hành khách ngồi chờ đến giờ lên xe. Ảnh: HẢI NGỌC

Đến khoảng 19 giờ 30, tuy mưa to nhưng lượng khách ngồi chờ tại bến vẫn rất đông. Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết, lượng khách vào bến trong ngày hôm nay khoảng 54.500 hành khách với hơn 1.800 xe xuất bến, chủ yếu về các tỉnh miền Tây.

Bến xe Miền Tây ước tính có khoảng 54.500 hành khách vào bến. Ảnh: HẢI NGỌC

Nhiều hành khách lựa chọn mua vé online. Ảnh: HẢI NGỌC

Trong khi đó, tại Bến xe Miền Đông mới, ngay từ chiều, lực lượng thanh niên xung phong đã sẵn sàng để hỗ trợ hành khách di chuyển ra xe. Trong hôm nay, bến xe ước tính đón khoảng 9.000 hành khách.

* Chiều 30-8, Đội CSGT-TT Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) tổ chức chương trình tặng nước suối và cấp phát mũ bảo hiểm cho người dân hướng từ TPHCM về các tỉnh miền Tây dịp nghỉ lễ Quốc khánh.



Trong dịp lễ 2-9 năm nay, ngoài việc ứng trực 100% quân số để điều tiết giao thông, Đội CSGT-TT Công an huyện Bình Chánh đã đóng góp và vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn hỗ trợ kinh phí tặng nước uống cho người dân về quê.

Trong hai ngày 30 và 31-8, Công an huyện Bình Chánh tổ chức 4 điểm cấp phát mũ bảo hiểm, nước suối miễn phí với tổng số lượng 200 nón và 120 thùng nước suối, tập trung trên các tuyến đường cửa ngõ có đông người dân lưu thông về quê.

Thông qua hoạt động này, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Bình Chánh cũng lồng ghép công tác tuyên truyền, nhắc nhở, vận động người dân chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, tuân thủ các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông, nhằm hạn chế tối đa tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ lễ.

* Chiều 30-8, lượng người dân về các tỉnh miền Tây đông khiến giao thông trên nhiều tuyến đường qua các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long bị ùn ứ, kẹt xe kéo dài.

Rất đông phương tiện lưu thông qua quốc lộ 60 đoạn dẫn vào cầu Rạch Miễu trong chiều 30-8

Ghi nhận trên tuyến quốc lộ 60 (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đoạn dẫn vào cầu Rạch Miễu, lúc 16 giờ, hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhích từng chút một. Càng về tối, phương tiện càng đông, trời mưa lớn, kẹt xe càng nghiêm trọng. Lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre phải tổ chức phân luồng, cho lưu thông 1 chiều (ưu tiên hướng Tiền Giang đi Bến Tre), tuy nhiên đến 19 giờ 30, tình hình ùn ứ phương tiện vẫn chưa được cải thiện.

Lực lượng thanh tra giao thông điều tiết giao thông tại cầu Rạch Miễu

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, từ chiều 30-8, lượng phương tiện lưu thông trên quốc lộ 60 qua cầu Rạch Miễu (hướng Tiền Giang đi Bến Tre) tăng đột biến. Đơn vị phải huy động toàn bộ lực lượng ra đường, tổ chức phân luồng, hướng dẫn, điều tiết giao thông. Dự báo trong đêm 30 và sáng 31-8, lượng phương tiện lưu thông trên quốc lộ 60 về các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh tiếp tục tăng cao.



.

.

Tương tự, trên các tuyến quốc lộ 1A, N2, quốc lộ 50, quốc lộ 62 đoạn qua tỉnh Long An và Tiền Giang, trong chiều và tối 30-8, giao thông nhiều đoạn cũng bị ùn ứ, có lúc kẹt xe kéo dài hàng trăm mét, do lượng phương tiện lưu thông về các tỉnh miền Tây tăng cao.

Tại Vĩnh Long, từ 17 giờ đến 18 giờ chiều 30-8, hàng ngàn phương tiện “chôn chân” trên quốc lộ 57 đoạn dẫn vào phà Đình Khao (thuộc huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Các phương tiện dừng chờ lực lượng giao thông điều tiết

Chiều 30-8, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết đã có chỉ đạo ngành giao thông và các đơn vị liên quan tập trung bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông, kéo giảm nguy cơ xảy ra ùn tắc, tai nạn.

Cùng ngày, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an) cho biết, từ chiều 30-8, đơn vị tổ chức nhiều tổ tuần tra, xử lý vi phạm trên các tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mỹ Thuận - Cần Thơ và các nút giao cao tốc với quốc lộ, tỉnh lộ, để kịp thời xử lý các sự cố phát sinh, ngăn ùn tắc, tai nạn giao thông xảy ra.

HẢI NGỌC - CHÍ THẠCH - NGỌC PHÚC