Bình Thuận: 230 thí sinh dự kỳ sát hạch lái xe đầu tiên do công an tổ chức

Lực lượng CSGT kiểm tra các thủ tục trước khi thí sinh tham gia kỳ sát hạch

Sáng 16-6, tại huyện Tánh Linh, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1.

Đây là kỳ sát hạch đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Bình Thuận kể từ khi Bộ Công an tiếp nhận và quản lý công tác cấp, đổi giấy phép lái xe mô tô từ Bộ GTVT (cũ).

Các thí sinh tham gia phần thi lý thuyết

Tại kỳ sát hạch, 230 thí sinh đến từ huyện Tánh Linh có mặt đúng giờ, mang đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu.

Công tác tổ chức được triển khai bài bản, bao gồm đối chiếu, nhận diện, kiểm tra giấy tờ tùy thân, cùng các nội dung thi lý thuyết và thực hành lái xe trên sa hình mô tô chuẩn.

Theo ghi nhận, đa số thí sinh đã có sự chuẩn bị tốt về kiến thức và kỹ năng lái xe. Tỷ lệ đạt yêu cầu trong cả hai phần thi lý thuyết và thực hành khá cao.

Các cán bộ sát hạch đều làm việc khách quan, minh bạch, đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh.

Việc sát hạch được thực hiện bằng hệ thống thiết bị chấm điểm tự động, hạn chế tối đa sai sót hoặc tiêu cực trong quá trình đánh giá.

Thí sinh tham gia phần thi thực hành

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết: “Việc chuyển giao công tác quản lý, cấp giấy phép lái xe mô tô từ Bộ GTVT (cũ) sang Bộ Công an nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong đăng ký học và thi sát hạch lái xe. Chúng tôi cam kết thực hiện sát hạch đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo môi trường thi nghiêm túc, chính xác và không gây phiền hà cho người dân”.

Sau thành công của kỳ sát hạch tại huyện Tánh Linh, thời gian tới, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục tổ chức các đợt sát hạch tại nhiều địa phương khác trong tỉnh.

