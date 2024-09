Bắt đối tượng mang hơn 5kg heroin đi tiêu thụ

Chiều 4-9, Công an tỉnh Điện Biên, cho biết, Công an huyện Mường Nhé vừa phá thành công Chuyên án 824T, bắt 1 đối tượng mua bán, vận chuyển lượng lớn heroin. Đối tượng bị bắt giữ là Sùng A Thử (sinh năm 1997, trú tại bản Xà Quế, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé.

Đối tượng Sùng A Thử và tang vật vụ án

Trước đó, vào hồi 11 giờ 5 phút ngày 28-8, tại khu vực bản Co Lót 1, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, Công an huyện Mường Nhé chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên, Đồn Biên phòng Mường Nhé tổ chức phá chuyên án trên, bắt đối tượng Sùng A Thử cùng tang vật là 15 bánh heroin (khoảng 5,2kg), 1 xe máy và nhiều vật chứng liên quan.

Khi bị phát hiện, đối tượng đã dùng hung khí chống trả quyết liệt, nhưng với tinh thần chủ động, kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, lực lượng phá án đã khống chế, bắt giữ đối tượng; bảo đảm an toàn cho lực lượng phá án.

Tin liên quan Bắt giữ 2 người nước ngoài vận chuyển 10kg thuốc phiện về Điện Biên

GIA KHÁNH