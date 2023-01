Bắt giam 2 thanh niên gây hàng loạt vụ cướp giật ở TPHCM

Ngày 11-1, Đội 3 Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, đơn vị phối hợp cùng Công an quận 8 đã bắt giam Lê Hoàng Minh (sinh năm 1990, ngụ quận 8) và Cấu Ngọc Duy (sinh năm 1990, quê Đồng Tháp) về tội “Cướp giật tài sản.”.

Trước đó, giữa năm 2022, trên địa bàn quận 8 và nhiều quận huyện TPHCM xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản. Nhóm này đi trên xe máy độ chế và nếu người dân phát hiện chống trả thì nhóm dùng bình xịt hơi cay tấn công để tẩu thoát.

Qua nhiều tháng đeo bám, công an xác định Minh và Duy là 2 nghi phạm gây án. Mới đây, công an đã bắt giữ được cả hai. Tại cơ quan điều tra, Minh và Duy khai là bạn bè quen biết ngoài xã hội. Do không có nghề nghiệp và thiếu tiền tiêu xài, cặp đôi rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Ngày 22-6-2022, cả hai chở nhau đi tìm “con mồi” để gây án. Khi đến chung cư Topaz City, 2 bị can thấy anh T. ngồi trên xe máy và sử dụng điện thoại. Lúc này, Duy đứng từ xa cảnh giới để Minh chạy xe áp sát, giật điện thoại của nạn nhân, rồi tăng ga bỏ chạy.

Anh T. lái xe máy đuổi theo, tông vào xe máy của tên cướp khiến cả hai ngã ra đường. Thời điểm này, Tuấn xịt hơi cay vào mặt nạn nhân rồi lên xe đồng bọn yểm trợ tẩu thoát.

Ngày 27-9, Minh và Duy phát hiện bà N. đeo sợi dây chuyền vàng, đứng trên đường ở phường 5 (quận 8) và Minh trực tiếp ra tay, còn đồng bọn đứng cảnh giới.

Sau khi gây án, Minh bị con trai bà N. phát hiện, nắm đuôi xe khiến bị can ngã ra đường. Minh sợ bị bắt nên bỏ lại xe máy và lên xe Duy tẩu thoát. Ngoài 2 vụ cướp giật trên, Duy và Minh thực hiện ít nhất 3 vụ cướp giật tài sản khác, chiếm đoạt 3 chiếc iPhone của 3 người phụ nữ ở quận 8.

Việc triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 kẻ gây ra hàng loạt vụ cướp giật là nỗ lực của Công an TPHCM trong việc tập trung đấu tranh với tội phạm xâm phạm tài sản (cướp, cướp giật, trộm cắp), nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhằm để người dân yên tâm vui xuân, đón tết.