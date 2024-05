Bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ giết người ở Đà Nẵng

Ngày 9-5, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt giữ 3 đối tượng có liên quan đến vụ giết người vào tối ngày 7-5 trên đường Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê), đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại để phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ tại Đồng Nai. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 tối 7-5, tại đường Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê) xảy ra vụ truy sát giữa 2 nhóm đối tượng, khiến 1 người tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng có mặt, phối hợp với Công an quận Thanh Khê tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Nạn nhân tử vong được xác định là P.T.Đ (19 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê).

Tiến hành truy xét, đến 5 giờ 30 sáng 9-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) tiến hành bắt giữ các đối tượng Lê Vũ Hoàng Tươi (29 tuổi, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình); Trần Văn Sinh (23 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) và Huỳnh Văn Minh Nhựt (29 tuổi, trú phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) khi các đối tượng đang lẩn trốn tại 1 nhà nghỉ tại phường Xuân Thanh, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Ngoài 3 đối tượng trên, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục truy bắt và yêu cầu các đối tượng còn lại ra trình diện.

PHẠM NGA