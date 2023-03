Bắt giữ đối tượng giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 31-3, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, đã bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của đối tượng Phạm Văn Chánh (28 tuổi, tạm trú tại 18 Bình Thái 2, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để làm rõ hành vi giả danh công an, lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều người, nhiều công ty trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Cùng ngày, Công an quận Cẩm Lệ đã thực hiện lệnh khám xét tại nhà riêng đối tượng Chánh tại phường Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ. Qua đó, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan vụ án, trong đó có con dấu màu đỏ, mặt dấu hình tròn có dòng chữ UBND quận Sơn Trà TP Đà Nẵng (nghi giả); nhiều bộ quân phục, áo cảnh sát cơ động có in tên Phạm Văn Chánh...

Trước đó, Công an quận Cẩm Lệ nhận được thông tin tố giác của nhiều người dân, doanh nghiệp... đóng trên địa bàn quận về việc bị một đối tượng tự xưng là cán bộ điều tra của Công an TP Đà Nẵng, đưa ra thông tin mình có quen biết với các điều tra viên và lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng để nhận tiền tư vấn luật, “chạy án” hàng trăm triệu đồng cho mỗi vụ việc rồi biến mất không rõ lý do.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận Cẩm Lệ đã vào cuộc để điều tra danh tính đối tượng bị nghi ngờ có hành vi lợi dụng, mạo danh lực lượng công an để lừa đảo người dân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định đối tượng là Phạm Văn Chánh.

Cụ thể, Chánh đã chủ động tiếp cận với anh N.T.C. (trú tại tỉnh Quảng Nam), trưởng một văn phòng luật tại Cẩm Lệ. Sau đó, đối tượng này tự xưng là cán bộ điều tra của Công an TP Đà Nẵng, lừa chiếm đoạt tiền "chạy án” hơn 100 triệu đồng.

Chánh còn tiết lộ "tin mật", 3 nhân viên tư vấn luật đang làm việc tại văn phòng luật sư của anh N.T.C có dấu hiệu liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản và đang bị điều tra. Sau đó, đối tượng đe dọa và hứa hẹn với anh N.T.C. sẽ dàn xếp giúp 3 nhân viên này không bị xử lý hình sự với giá 250 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận ứng trước 100 triệu đồng tiền “chạy án” thì Chánh chặn các cuộc liên lạc.

Với thủ đoạn tinh vi, Chánh thực hiện hành vi lừa đảo nhiều người tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam bằng hình thức: Tìm đến những gia đình có người thân đang bị công an xử lý hình sự, tự xưng là cán bộ điều tra để đánh vào tâm lý các thân nhân. Sau đó, Chánh giở chiêu hứa hẹn “chạy án”, xin giảm nhẹ hình phạt cho người thân của họ với mức giá hàng trăm triệu đồng mỗi trường hợp.

Tháng 3-2023, Chánh tự xưng là cán bộ điều tra của Công an quận Sơn Trà và Công an quận Ngũ Hành Sơn đến gặp chị H.T.H. và chị Đ.T.T.T. cùng trú tại phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) là người thân của 2 đối tượng Đ.T.T. và P.H.M.T. đang bị khởi tố về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý". Sau khi diễn một vài tình huống “chỉ đạo điều tra” để lấy lòng tin của 2 người mẹ, Chánh tiếp tục ra giá “giảm nhẹ hình phạt” cho 2 đối tượng Đ.T.T. và P.H.M.T. là 160 triệu đồng. Sau khi nhận đủ số tiền "chạy án", Phạm Văn Chánh chặn các cuộc liên lạc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.