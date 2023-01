Bắt hàng loạt vụ tàng trữ, mua bán pháo nổ ở TPHCM

Thời gian gần đây, công an các quận huyện liên tục phát hiện nhiều vụ tàng trữ, mua bán pháo nổ, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một số đối tượng về hành vi “Buôn bán hàng cấm là pháo nổ”.

Ngày 1-1-2023, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ N.H.T. (sinh năm 1996) và T.Q.B. (sinh năm 1976, cùng ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán pháo nổ.

Trước đó, chiều 31-12-2022, trinh sát Công an huyện Bình Chánh tuần tra ở giao lộ đường Đình Đức Thiện – Quốc lộ 1A, ấp 1, xã Bình Chánh thì phát hiện T. điều khiển xe máy có dấu hiệu nghi vấn chở hàng cấm nên chặn lại kiểm tra. Qua kiểm tra công an thu giữ 20 bịch pháo bi, 3 hộp pháo nổ.

Qua làm việc, T. thừa nhận vận chuyển pháo nổ đi giao cho khách. Từ lời khai, công an ập vào căn nhà ở ấp 1 bắt giữ B. và thu giữ thêm 43 bịch pháo bi, 5 bịch pháo nổ.

Trong ngày 1-1-2023, Công an huyện Bình Chánh cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Trường Phi Long (sinh năm 1986, ngụ huyện Bình Chánh) về tội “Buôn bán hàng cấm là pháo nổ”.

Theo đó, sáng 19-12-2022, qua nguồn tin của người dân, Công an huyện Bình Chánh đã kiểm tra căn nhà ở ấp 1, xã Lê Minh Xuân bắt quả tang Long cùng vợ có hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Qua kiểm tra, công an thu giữ 249 hộp pháo hoa nổ.

Qua làm việc, Long thừa nhận số pháo trên là của mình. Qua giám định toàn bộ tang vật là pháo nổ với trọng lượng là gần 450kg.

Hay mới đây, trưa 28-12, trinh sát Công an quận Phú Nhuận đi tuần tra trên địa bàn thì phát hiện P.Đ.M.C. (sinh năm 2000, ngụ quận Bình Tân) lái xe máy có dấu hiệu nghi vấn. Khi C. đi tới đường Hoa Sứ, phường 7 thì trinh sát chặn xe kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, công an phát hiện C. mang theo 14 hộp pháo hoa và 522 viên pháo bi nên đưa về trụ sở. Qua giám định, công an xác định tang vật trên là pháo nổ, trọng lượng 30,8kg. Tại công an, C. khai mua số pháo trên từ biên giới và mang đi bán cho khách để kiếm lời.

Công an TPHCM cho biết, phần lớn các đối tượng buôn pháo thường mua số lượng lớn đưa về TPHCM để tiêu thụ. Nhằm tránh bị công an phát hiện, bắt giữ thì các đối tượng chia số lượng pháo cất giấu ở nhiều nơi.

Một số trường hợp khi công an bắt giữ thì cũng chỉ xử phạt hành chính do lượng pháo nổ không đủ căn cứ xử lý hình sự. Vì thế, việc triệt phá bắt giữ các đối tượng buôn bán pháo nổ là hết sức khó khăn.

Thời gian gần đây, trên cả nước xảy ra các vụ nổ nghi do xuất phát từ pháo làm nhiều người thương vong. Do đó, Công an TPHCM khuyến cáo người dân không sản xuất, tàng trữ, mua bán để không gây nguy hiểm cho tính mạng và vi phạm pháp luật. Công an TPHCM cương quyết xử lý nghiêm với hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ trong dịp tết.