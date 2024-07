Bắt hơn 20 tấn mỹ phẩm, kem đánh răng đang tẩy “date”

Trên 50.000 sản phẩm là mỹ phẩm, kem đánh răng đã hết hạn sử dụng với tổng khối lượng hơn 20 tấn đang được tẩy “date” (hạn sử dụng) và in dập “date” mới đã bị Đội QLTT số 22 (Cục QLTT TP Hà Nội) phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) bắt quả tang và tạm giữ.

Thông tin này được Văn phòng Tổng cục QLTT (Bộ Công thương) thông tin tới báo chí chiều tối 9-7.

Cụ thể, chiều 9-7, Đội QLTT số 22 phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm đã kiểm tra đột xuất 5 gian hàng kinh doanh tại khu vực đường Nguyễn Đình Tứ, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Chủ hộ kinh doanh là ông Lại Vũ Thắng, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú ở số 58 ngõ 401 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh.

Lượng hàng hóa bị bắt giữ rất lớn. Ảnh: L.Q

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 50.000 sản phẩm với tổng khối lượng hơn 20 tấn mỹ phẩm, dầu gội, kem đánh răng trẻ em mang các nhãn hiệu ACLEAF Repair toner, OHBT, MAMACOS, O-ZONE... do nước ngoài sản xuất, có dấu hiệu hết hạn sử dụng.

Nhiều loại mỹ phẩm "ngoại" đã bị tẩy "date"

Thiết bị tẩy "date" và dập "date" mới

Lực lượng chức năng ghi nhận một lượng lớn hàng hóa là kem đánh răng trẻ em mang nhãn hiệu O-ZONE và nhiều mỹ phẩm đang được tẩy “date” cũ do đã hết hạn sử dụng và in, dập “date” mới với hạn sử dụng vài năm so với hạn sử dụng đã hết trước đó.

VĂN PHÚC