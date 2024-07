Bắt nhóm mua tài khoản ngân hàng để tiếp tay lừa đảo

Ngày 10-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Rửa tiền”.