Bắt quả tang nam thanh niên vận chuyển 28kg pháo lậu

Ngày 9-1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây - Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Đặc nhiệm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm tỉnh Long An bắt giữ thành công đối tượng vận chuyển pháo lậu.

Theo đó, thực hiện chuyên án LA1222 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, khoảng 00 giờ 30 phút ngày 9-1, tại khu vực đường liên thôn thuộc ấp 5, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tổ phá án do Đội Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm, Phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt quả tang đối tượng Hồ Trọng Hữu (25 tuổi, ngụ ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ) điều khiển xe máy BKS 70K1-517.95 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hữu đang vận chuyển 28kg pháo nổ.

Hồ Trọng Hữu khai nhận số pháo trên nhận từ một người tên Phonl (người Campuchia) tại biên giới Việt Nam - Campuchia vận chuyển về xã Mỹ Thạnh Bắc giao cho đối tượng tên Hiệp, ngụ thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ với tiền công 1 triệu đồng/1 thùng.

Ngoài ra, Hữu còn khai nhận từ tháng 12-2022 đến khi bị bắt, Hữu đã vận chuyển cho Hiệp 10 lần mỗi lần từ 25-30kg pháo.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.