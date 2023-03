Bắt tạm giam 4 đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật

Chiều 3-3, Công an huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) cho biết, Cơ quan điều tra Công an huyện đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.