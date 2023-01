Bắt tạm giam 5 bị can là lãnh đạo, nhân viên đăng kiểm ở Bắc Giang

Ngày 4-1, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can là lãnh đạo, đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98-06D (ở thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi nhận hối lộ.