Bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN)

Ngày 1-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Út Em (sinh năm 1963) và 2 người khác cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Bà Em được biết đến với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN).

Hình ảnh bà Nguyễn Thị Út Em (người đội mũ màu vàng) cùng một số người đến trước cổng trường vào chiều 26-3

Theo điều tra, cuối tháng 3-2025, do tranh chấp trong hoạt động trường, bà Em cùng một số người khác kéo đến cổng trường có hành vi gây rối, đập phá…, gây ảnh hưởng an ninh trật tự công cộng, an toàn xã hội.

Trước đó, Thanh tra TPHCM đã chuyển hồ sơ sang Công an TPHCM để làm rõ dấu hiệu trong việc huy động vốn thông qua các hợp đồng vay vốn hoặc hợp đồng đầu tư giáo dục để sử dụng vào mục đích đào tạo, giáo dục cho học sinh, song trường này đã sử dụng để chi trả lãi vay cùng toàn bộ các khoản tiền giao dịch phát sinh trên...

Vụ việc này xuất phát từ việc tập thể phụ huynh của hơn 1.000 học sinh Hệ thống trường AISVN gửi đơn cầu cứu tới nhiều cơ quan, tổ chức về việc bà Em và hệ thống trường này có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây hậu quả nghiêm trọng.

HOÀNG HIẾU