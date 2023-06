Bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan vụ bắn chết người ở Long An

Ngày 26-6, Công an tỉnh Long An cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan trong vụ sử dụng súng bắn chết một nam thanh niên, vừa xảy ra trên địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.