Bắt tên cướp xô ngã người đi đường cướp xe

Ngày 10-6, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1985, ngụ quận Gò Vấp) về tội “Cướp tài sản”.

Trước đó, chiều 1-6, chị L. (sinh năm 1981, ngụ quận Gò Vấp) lái xe máy đi theo dọc bờ kênh Tham Lương – Bến Cát (phường 14, quận Gò Vấp). Bất ngờ, một người đàn ông từ gốc cây ven đường nhảy ra xô chị L. và xe ngã xuống đường.

Người này leo lên xe máy của chị L. rồi tăng ga tẩu thoát. Nạn nhân sau đó tới công an trình báo và cho biết tài sản bị mất gồm xe máy, ĐTDĐ và 2 triệu đồng.

Nhận tin, công an đã lấy lời khai, trích xuất camera an ninh xác định Huy là nghi can gây án. Bằng nghiệp vụ, trưa 2-6, công an phát hiện Huy ở giao lộ đường Nguyễn Oanh – Nguyễn Văn Dung nên bắt giữ.

Tại công an, Huy khai do không có việc làm nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Sau khi lấy được tài sản của chị L., Huy mang ĐTDĐ bán được 4 triệu đồng. Huy đi cắt tóc để thay đổi hình dạng tránh bị công an phát hiện.

Tiếp đó, Huy đi xe máy cướp được tới tiệm game ở quận Gò Vấp chơi nhiều giờ rồi quay lại khách sạn ngủ. Trưa 2-6, Huy dậy bắt xe ôm đi trên đường thì bị trinh sát bắt giữ.