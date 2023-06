Long An: Khởi tố, bắt tạm giam 2 thanh niên cướp, hiếp dâm nạn nhân

Ngày 9-6, Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 nghi can Nguyễn Chí Tâm ( 21 tuổi, ở ấp 3, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) và Võ Hoài Em (21 tuổi, ở ấp Bàu Công, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về các hành vi cướp tài sản, hiếp dâm.