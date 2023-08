Bầu cử Campuchia: Đảng cầm quyền giành hơn 82% phiếu ủng hộ

Tại công trường xây dựng ở số 1 đường Java ở Brooklyn, New York (Mỹ), nhiệt độ bên ngoài có thể lên tới mức cao oi bức gần 40 độ C, nhưng ở độ sâu 150m dưới lòng đất, nhiệt độ quanh năm khoảng 12 độ C.