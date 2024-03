Bé 2 tháng tuổi bị tổn thương thần kinh, phù não vì hội chứng rung lắc

Ngày 19-3, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhi 2 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng môi tím tái, trán trước căng phồng, co giật, có dấu hiệu tăng áp lực nội sọ, nguy cơ tử vong cao.

Qua khai thác, gia đình cho biết trước đó, trẻ không bị té ngã, chấn thương và chưa co giật lần nào. Sau thăm khám lâm sàng, các bác sĩ nghi ngờ trẻ tổn thương thần kinh. Do đó, để xác định chính xác tổn thương, bệnh nhi được chụp cộng hưởng từ sọ não, soi đáy mắt, kết quả cho thấy, bệnh nhi bị tụ máu não, phù não lan tỏa các bán cầu não, kèm xuất huyết võng mạc… nghi do hội chứng rung lắc gây ra.

Theo người nhà bệnh nhi, trước nhập viện 3 ngày, cháu bé thường xuyên quấy khóc nên gia đình đã chăm sóc bằng cách bế đung đưa liên tục để dỗ trẻ. Khi thấy bé có triệu chứng bú ít, kém linh hoạt, gia đình đưa con vào bệnh viện cấp cứu.

Bệnh nhi 2 tháng tuổi đang được bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương theo dõi sức khỏe

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh nhi 2 tháng tuổi này đã được các bác sĩ cho thở máy, cắt cơn co giật và điều trị tăng áp lực nội sọ. Đến nay, cháu bé cai được máy thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định, nhưng vẫn còn di chứng tăng trương lực cơ, giảm ý thức, nguy cơ cao để lại di chứng thần kinh lâu dài.

Bác sĩ Ngô Tiến Đông, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hội chứng rung lắc là một chấn thương não nghiêm trọng xảy ra ở trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ khi bị rung lắc mạnh. Hội chứng này xảy ra phổ biến ở trẻ dưới 1 tuổi, đặc biệt trẻ từ 2 - 4 tháng tuổi, bởi đó là thời điểm trẻ có xu hướng quấy khóc thường xuyên và kéo dài. Nguyên nhân dẫn đến hội chứng này thường do thói quen bế trẻ để rung lắc nhằm mục đích dỗ con bớt quấy khóc, thói quen đưa võng, lắc nôi ru trẻ ngủ… Trẻ có thể gặp nguy hiểm dù chỉ với 5 giây rung lắc.

Cháu bé bị tổn thương nặng ở thần kinh do hội chứng rung lắc

Các biểu hiện của hội chứng rung lắc ở trẻ rất đa dạng và thường khó phát hiện, dễ nhầm lẫn với các bệnh khác. Thời gian khởi phát có thể là ngay sau khi rung lắc hoặc sau một thời gian, trẻ quấy khóc, nôn nhiều, bú kém, nhịp thở bất thường, lì bì, co giật, hôn mê. Trong một số trường hợp hội chứng rung lắc nhẹ, trẻ có thể không biểu hiện triệu chứng ngay, nhưng một thời gian sau có thể gặp phải những vấn đề liên quan đến chậm phát triển vận động.

QUỐC LẬP