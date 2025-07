Dịch bệnh sốt xuất huyết vào mùa cao điểm

Ngày 15-7, Bộ Y tế cho biết, đầu năm 2025 tới nay cả nước đã ghi nhận 32.189 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), trong đó có 5 trường hợp tử vong. Mặc dù số ca mắc và tử vong do SXH giảm so với cùng kỳ năm 2024 (36.276 ca mắc SXH và 6 ca tử vong) nhưng cả nước đang bước vào mùa cao điểm của dịch SXH. Đáng lưu ý, qua giám sát dịch tễ cho thấy, một số địa phương ở khu vực phía Nam ghi nhận số ca mắc SXH tăng rất cao so với cùng kỳ, như Tây Ninh tăng 274,3%, Đồng Nai tăng 191,7%, TPHCM tăng 151,4%.