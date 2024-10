Bella Vũ được vinh danh tại Women of the Future 50 Rising Stars in ESG

Chương trình Women of the Future 50 Rising Stars in ESG (Phụ nữ tương lai - 50 ngôi sao mới ở các lĩnh vực môi trường - xã hội - quản trị) vừa công bố danh sách 50 người được vinh danh năm 2024. Bella Vũ (tên thật Vũ Huyền Diệu) là người Việt Nam duy nhất vinh dự có mặt trong danh sách này.

Bella Vũ có nhiều hoạt động xã hội hỗ trợ người dân khó khăn

Women of the Future 50 Rising Stars in ESG tôn vinh những người tiên phong và hình mẫu nữ tài năng từ 35 tuổi trở xuống trên khắp thế giới, những người đi đầu trong lĩnh vực ESG.

ESG là một lĩnh vực rộng lớn và phát triển nhanh, viết tắt của môi trường, xã hội và quản trị. Hàng năm, chương trình giới thiệu 50 gương mặt mới trên nhiều khía cạnh khác nhau của ESG.

50 phụ nữ trong danh sách Women of the Future 50 Rising Stars in ESG năm nay là những người trẻ tiên phong trong lĩnh vực của mình với những hiểu biết sâu sắc, xây dựng những dự án cộng đồng, có giá trị truyền cảm hứng.

Những phụ nữ có mặt trong danh sách sắp tới đây sẽ xuất hiện trên Financial Times của Anh, tham gia sự kiện ở London (Anh), tham gia cộng đồng hỗ trợ phụ nữ toàn cầu, chia sẻ những dự án với mọi người trên thế giới.

Cùng với 49 phụ nữ dưới 35 tuổi đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Anh, Hà Lan, Indonesia, Ấn Độ, Iraq, Thái Lan, Đức, Lebanon, Kazakhstan, Singapore, Thụy Sĩ… Bella Vũ là đại diện Việt Nam duy nhất có mặt tại danh sách. Đây là vinh dự lớn với cô nữ sinh 16 tuổi, là động lực tiếp tục phát huy, cống hiến nhiều hơn cho những hoạt động xã hội, môi trường mà mình và các thành viên Quỹ Bellalove Foundation theo đuổi trong nhiều năm qua.

Bella Vũ giới thiệu cảnh đẹp TPHCM cho ban nhạc Arrival From Sweden (Thuỵ Điển) trong tour diễn Âm nhạc ABBA tại TPHCM đầu tháng 10-2024

Bella Vũ cũng xem đây là cơ hội để giới thiệu hình ảnh Việt Nam nói chung, hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam nói riêng với bạn bè quốc tế.

Sinh năm 2008, Bella Vũ là một nhà hoạt động các vấn đề xã hội và môi trường. Cô sáng lập quỹ Bellalove Foundation năm 2020, hỗ trợ những người gặp khó khăn, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em. Bella giành danh hiệu Miss Eco Teen International - Hoa hậu Du lịch sinh thái quốc tế năm 2021, Đại sứ Thiện chí Thanh niên của IIMSAM năm 2022, Đại sứ Hình ảnh của Miss Eco Teen Việt Nam năm 2023.

TIỂU TÂN