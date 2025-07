Bánh tráng An Ngãi và bánh hỏi An Nhứt là di sản văn hóa quốc gia

Bộ VH-TT-DL vừa công bố quyết định về việc đưa nghề làm bánh hỏi An Nhứt và nghề làm bánh tráng An Ngãi vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nghề làm bánh tráng An Ngãi, thuộc xã An Ngãi (nay là xã Long Điền, TPHCM) là nghề thủ công truyền thống gần 100 năm nay theo hình thức cha truyền con nối. Năm 2013, nghề làm bánh tráng An Ngãi được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công nhận là nghề truyền thống và đây cũng là làng nghề truyền thống đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Việc công nhận là di sản đã tạo điều kiện để người dân tiếp cận công nghệ, máy móc, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường. Hiện nay, làng nghề bánh tráng An Ngãi có hơn 130 hộ gia đình tham gia, với nhiều loại bánh tráng đa dạng. Trong khi đó, nghề làm bánh hỏi An Nhứt thuộc xã An Nhứt (nay là xã Long Điền, TPHCM) xuất hiện vào khoảng cuối thế kỷ thứ XVII - đầu thế kỷ XVIII, được sản xuất theo hình thức cha truyền con nối. Từ đó hình thành nghề truyền thống với những bí quyết ẩm thực riêng, tạo nên thương hiệu hơn 60 năm qua.

Hiện các đơn vị lữ hành đang phát triển các tour, tuyến du lịch để quảng bá sản phẩm làng 2 nghề truyền thống đến du khách tham quan, trải nghiệm, giúp các hộ gia đình có thêm thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

PHÚ NGÂN