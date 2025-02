Bến Tre: Bàn giao 4 mỏ cát cho nhà thầu khai thác theo cơ chế đặc thù

Khu vực khoáng sản cát lòng sông Tiền (xã Phú Đức, huyện Châu Thành) bàn giao cho đơn vị khai thác

Cụ thể, UBND tỉnh Bến Tre đã bàn giao 2 khu vực khoáng sản theo cơ chế đặc thù, đáp ứng chỉ tiêu 1,9 triệu m3 Trung ương giao. Trong đó, khu vực khoáng sản cát lòng sông Tiền (xã Phú Đức, huyện Châu Thành) trữ lượng 1.124.511m³ và khu vực khoáng sản cát lòng sông Tiền thuộc xã Định Trung (huyện Bình Đại) trữ lượng 787.728m3. Hiện nhà thầu do Ban QLDA Mỹ Thuận giới thiệu đã khai thác được 34.021m3 phục vụ cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau.

Riêng Trung ương giao chỉ tiêu cho Bến Tre cung cấp 3,37 triệu m3 cát phục vụ cho dự án thành phần 3 của dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1, UBND tỉnh Bến Tre đã bàn giao khu vực khoáng sản cát lòng sông Tiền (xã Sơn Định, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách) trữ lượng 1.015.883m³; khu vực khoáng sản cát lòng sông Ba Lai thuộc các xã Phong Nẫm, Châu Hòa (huyện Giồng Trôm) và các xã Châu Hưng, Thới Lai (huyện Bình Đại) trữ lượng 661.040m³. Tổng khối lượng 2 mỏ cát này khoảng 1.676.923m3, do đó chưa đáp ứng đủ 3,37 triệu m3. Sở TN-MT tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục giới thiệu khu vực khoáng sản để đáp ứng chỉ tiêu được giao.

Hiện khu vực khoáng sản Ba Lai chưa đi vào khai thác do chưa hoàn thành xong phương án an toàn giao thông, dự kiến cuối tháng 2-2025 hoàn thành phương án an toàn giao thông và đưa vào khai thác.

Ngoài các mỏ cát khai thác theo cơ chế đặc thù, 3 mỏ cát của tỉnh thực hiện theo hình thức đấu giá và trúng đấu giá gồm: mỏ Quới Sơn thuộc xã Quới Sơn (huyện Châu Thành) trữ lượng 1.073.695 m3; mỏ An Hiệp - An Ngãi Tây thuộc các xã An Hiệp, An Ngãi Tây (huyện Ba Tri) trữ lượng 1.463.610 m3; mỏ An Đức - An Hòa Tây thuộc các xã An Đức, An Hòa Tây (huyện Ba Tri) trữ lượng 1.696.818 m3. Tổng số tiền thu được từ đấu giá khoảng 488 tỷ đồng, sẽ được nộp vào ngân sách tỉnh. “3 mỏ cát này là để cung cấp vật liệu cho các dự án, công trình hạ tầng cơ sở và dân dụng trên địa bàn tỉnh”, ông Tuấn cho hay.



Chính phủ giao UBND tỉnh Bến Tre cung ứng 7,37 triệu m3 cát cho các dự án giao thông trọng điểm tại các tỉnh phía Nam gồm: cao tốc Cần Thơ - Cà Mau (2 triệu m3); dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ- Sóc Trăng (3,37 triệu m3); Dự án Vành đai 3 TPHCM (2 triệu m3).

TÍN HUY