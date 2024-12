Bến Tre: Ghi nhận 83 ca mắc bệnh thủy đậu

Qua điều tra dịch tễ, CDC tỉnh Bến Tre phát hiện 83 ca mắc thủy đậu tại Công ty TNHH May mặc Alliance One, thuộc Khu công nghiệp Giao Long (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

Ngày 26-12, ông Nguyễn Hữu Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bến Tre cho biết, qua điều tra dịch tễ, phát hiện 83 ca mắc thủy đậu tại Công ty TNHH May mặc Alliance One, thuộc Khu công nghiệp Giao Long (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

Cụ thể, trong ngày 23-12, ghi nhận 75 ca mắc. Trước đó, từ ngày 3 đến 13-12 có 6 ca.

Theo ông Nguyễn Hữu Định, sau khi trực tiếp đến giám sát ổ dịch thủy đậu, lãnh đạo CDC tỉnh Bến Tre đề nghị công ty lập danh sách tất cả các trường hợp mắc, nghi ngờ mắc thủy đậu và thực hiện báo cáo hàng ngày cho Trạm Y tế An Phước (Châu Thành) đến khi tình hình dịch ổn định.

Đồng thời, yêu cầu Công ty TNHH May mặc Alliance One cho công nhân nghỉ phép khi mắc bệnh thủy đậu và chỉ đi làm khi có xác nhận khỏi bệnh của bác sĩ điều trị. Bộ phận y tế của công ty thực hiện thông báo cho công nhân và yêu cầu thực hiện báo cáo ngay khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc thủy đậu như: sốt, nổi bóng nước, phát ban...

Khuyến cáo các công nhân chưa mắc bệnh tiêm phòng vaccine thủy đậu (dịch vụ) nhằm hạn chế tối đa dịch bùng phát trên diện rộng; hạn chế tối đa di chuyển, tiếp xúc với công nhân công ty khác; đồng thời thực hiện nghiêm biện pháp “khẩu trang - khử khuẩn” trong suốt quá trình làm việc.

Đặc biệt, thực hiện khử khuẩn, lau chùi bề mặt bằng Cloramin B 0,5% hoặc dung dịch sát khuẩn thông thường; chú ý đến các khu vực dễ lây nhiễm như: khu vực nhà ăn, nhà vệ sinh, các tay nắm cửa…

Theo nhận định của CDC tỉnh Bến Tre, dịch thủy đậu tại Công ty TNHH May mặc Alliance One nhiều khả năng sẽ có sự tăng cao về số ca mắc do mầm bệnh đã lây lan trong một thời gian dài. Cảnh báo, dịch thủy đậu có nguy cơ bùng phát trên diện rộng và khả năng cao lây lan sang các công ty khác tại Khu công nghiệp Giao Long trong thời gian tới.

TÍN HUY