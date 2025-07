Sản phụ sinh con trên xe của lực lượng CSGT

Ngày 1-7, tin từ phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng CSGT vừa hỗ trợ kịp thời một sản phụ đến Trung tâm y tế sinh con an toàn.

Lực lượng CSGT hỗ trợ vợ chồng sản phụ. Ảnh cắt từ clip

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 50, rạng sáng 1-7, tổ công tác thuộc đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, do Trung tá Nguyễn Sỹ Trìu làm tổ trưởng, tiến hành tuần tra trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Quảng Tín) thì phát hiện vợ chồng sản phụ đang dừng xe máy bên đường.



Lực lượng CSGT đã dừng xe thăm hỏi thì được biết 2 vợ chồng anh L.A.M. đang trên đường đến bệnh viện để sinh con thì người vợ đau bụng nên phải dừng lại bên đường.

Sản phụ tự sinh con trên xe của lực lượng CSGT. Ảnh cắt từ clip

Ngay lập tức, lực lượng CSGT dùng xe, chở vợ chồng sản phụ đến Trung tâm Y tế xã Kiến Đức để sinh con. Khi vừa đến cổng Trung tâm Y tế xã thì sản phụ bất ngờ sinh cháu bé trên xe.

Một cán bộ CSGT trực tiếp chở vợ chồng anh M. đến Trung tâm Y tế xã Kiến Đức cho biết, anh em động viên sản phụ cố gắng đến bệnh viện để sinh con cho an toàn nhưng không kịp. Rất may, mẹ con chị vẫn an toàn, mẹ tròn con vuông.

MAI CƯỜNG