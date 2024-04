Bến xe đón lượng khách lớn, đường sắt tăng chuyến trong dịp lễ

Kỳ nghỉ Lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27-4 đến hết 1-5) nên nhu cầu đi lại của người dân tăng cao tại các bến xe, nhà ga trên địa bàn TPHCM.

Sở GTVT TPHCM đề nghị các bến xe triển khai phương án phục vụ hành khách, trao đổi thường xuyên với các bến xe đầu tuyến thuộc các tỉnh để cập nhật tình hình giao thông kịp thời. Sở cũng giao Thanh tra Sở phối hợp các cơ quan chức năng đảm bảo an toàn giao thông vận tải đường bộ và tại các bến bãi.

Tại Bến xe Miền Tây, ước tính trong ngày cao điểm phục vụ khoảng 61.300 khách và hơn 2.000 lượt xe xuất bến, tăng hơn 120% lượng khách so với ngày thường. Để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, các bến xe cũng sắp xếp nhân sự, điều động phương tiện vận chuyển hợp lý nhằm nhanh chóng giải tỏa hành khách khi cần thiết.

Bến xe Miền Tây kiến nghị Sở GTVT TPHCM phối hợp địa phương các tỉnh miền Tây phân luồng giao thông trên các trục đường chính để người dân di chuyển thuận lợi, an toàn.

Bến xe Miền Tây dự kiến ngày cao điểm đón khoảng hơn 61.000 hành khách đi lại

Bến xe Miền Đông mới dự tính lượng khách tăng khoảng 37%, chủ yếu các tuyến từ Đà Nẵng trở vào TPHCM.

Bến xe An Sương cũng dự kiến hành khách đạt khoảng 138,6% và lượt xe đạt 113,6% so với ngày thường.

Bến xe Ngã Tư Ga ước tính phục vụ gần 4.000 hành khách, tương ứng 465 chuyến xe.

Các bến xe khuyến khích các đơn vị vận tải giữ nguyên giá vé như ngày thường, trường hợp điều chỉnh để bù đắp chi phí quay vòng thì tăng không quá 40%.

Ga Sài Gòn ước tính sản lượng thông qua ga bình quân khoảng 3.800 lượt hành khách/ngày

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, sẽ tổ chức chạy thêm tàu tại các tuyến từ TPHCM đi các tỉnh, thành: Nha Trang, Phan Thiết, Quy Nhơn, Quảng Ngãi và ngược lại.

Cụ thể: Tuyến TPHCM – Quảng Ngãi: tàu SE26 xuất phát từ Ga Sài Gòn ngày 26-4; tàu SE25 xuất phát từ Quảng Ngãi ngày 30-4. Tuyến TPHCM – Quy Nhơn: tàu SE30 từ Ga Sài Gòn đi Quy Nhơn các ngày 26 đến 29-4; tàu SE29 Quy Nhơn đi Ga Sài Gòn các ngày 27, 28, 30-4 và 1-5. Tuyến TPHCM – Nha Trang: tàu SNT4, SNT6, SNT8 chạy các ngày 26, 27-4 xuất phát từ Ga Sài Gòn đi Nha Trang; tàu SNT3 chạy ngày 30-4; tàu SNT5 chạy ngày 30-4 và 1-5; tàu SNT7 chạy ngày 1-5 với hướng ngược lại.

Các trường hợp được ưu tiên giảm giá vé ngày thường vẫn được áp dụng trong dịp lễ. Để tránh trường hợp mua phải vé giả, vé không hợp lệ, Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn khuyến cáo hành khách nên mua vé qua website bán vé chính thức của ngành đường sắt như www.dsvn.vn, www.vetau.com.vn hoặc đến trực tiếp nhà ga, các đại lý bán vé (được niêm yết trên website saigonrailway.com.vn); mua qua các ứng dụng ví điện tử Momo, VnPay, ZaloPay, ViettelPay… và các tổng đài bán vé.

NGỌC THỦY