Bệnh đau mắt đỏ có nguy cơ lan thành dịch

Tăng ở người lớn và trẻ em

Ngày 31-8, chị Mai Thị Anh Đào (ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) đưa con trai 3 tuổi đến Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 trong tình trạng đôi mắt sưng, đỏ và liên tục đổ ghèn. Trước đó 4 ngày, bé xuất hiện các triệu chứng đổ ghèn, đỏ mắt, chảy nước mắt và dụi mắt liên tục. Dù chị Đào thường xuyên nhỏ nước muối sinh lý cho con nhưng tình trạng không thuyên giảm, có dấu hiệu ngày càng nặng hơn. Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định bé bị viêm kết mạc…

Bác sĩ CKI Nguyễn Đình Trung Chính, chuyên khoa mắt, Khoa Liên chuyên khoa BV Nhi đồng 2, cho biết, thời điểm này, BV thường xuyên tiếp nhận nhiều trẻ bị viêm kết mạc cấp, trong đó có những trẻ kèm biểu hiện xuất huyết. Đa phần trẻ bị viêm kết mạc đều nhanh khỏi sau khi được điều trị theo chỉ định của bác sĩ, nhưng nếu không được điều trị hoặc điều trị trễ thì có thể gây ra biến chứng viêm loét giác mạc, ảnh hưởng nhiều đến thị lực.

Không chỉ trẻ em, nhiều người lớn cũng bị đau mắt đỏ trong thời gian gần đây. Bác sĩ Nguyễn Thành Luân, Khoa Mắt, BV Đại học Y Dược TPHCM, thông tin, số ca bệnh đau mắt đỏ đến khám tại BV có dấu hiệu gia tăng; trung bình mỗi buổi bác sĩ thăm khám cho 15-20 ca bệnh, trong khi trước đó chỉ vài ca.

Tại BV Mắt TPHCM, số bệnh nhân đến thăm khám đau mắt đỏ cũng gia tăng trong những ngày gần đây, nhiều trường hợp phải cấp cứu do biến chứng. Chị Lê Thủy Vân (47 tuổi, ngụ quận 3, TPHCM) cho biết, cách đây ít ngày, mắt chị sưng đau, đổ ghèn, dù nhỏ thuốc và xông nước muối nhưng vẫn không đỡ. Để tránh ảnh hưởng đến công việc, chị Vân đã đến BV Mắt để được điều trị dứt điểm. Tại đây, các bác sĩ kết luận chị bị viêm kết mạc cấp, phải điều trị dài ngày.

Gia tăng tật khúc xạ ở trẻ Cùng với bệnh đau mắt đỏ, 3 tháng gần đây, BV Mắt TPHCM tiếp nhận nhiều trẻ em đến khám tật khúc xạ. Trước thềm năm học mới, số trẻ đến khám tật khúc xạ tăng từ 20%-30% so với thường ngày. Khi thấy trẻ thường xuyên nheo mắt, vẹo cổ hoặc nghiêng đầu khi nhìn, không nhìn rõ chữ viết trên bảng, viết sai chữ hoặc ngồi học sát với mép vở, đọc chữ hay bị nhảy hàng hoặc dò chữ khi đọc, hay bị đau đầu, mỏi mắt, chảy nước mắt thì phụ huynh cần đưa trẻ đi khám để chẩn đoán chính xác và có hướng điều trị phù hợp.

Dễ lây lan thành dịch

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Luân, có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh đau mắt đỏ, trong đó virus là nguyên nhân phổ biến nhất. Các trường hợp đau mắt đỏ do virus thường có các triệu chứng: chảy nước mắt, đổ ghèn trong, sưng phù mi, cộm. Bên cạnh đó, một số người có thể bị đau mắt do vi khuẩn Haemophilus Influenzae, Staphylococcus tấn công gây nên tình trạng chảy nước mắt, phù mi, ghèn vàng hoặc xanh. Ngoài ra, một số người có thể bị dị ứng với lông vật nuôi, phấn hoa, bụi…. Bệnh đau mắt đỏ rất dễ lây lan qua nhiều đường: do tiếp xúc trực tiếp với các chất tiết của mắt thông qua khăn rửa mặt, quần áo, nước bể bơi... hoặc lây qua tay của người đã mắc bệnh.

Còn theo bác sĩ CKII Nguyễn Thị Bạch Tuyết, BV Nhi đồng 2, ở trẻ nhỏ, đau mắt đỏ có thể đi kèm triệu chứng viêm mũi, họng, viêm đường hô hấp, sốt nhẹ... Đặc biệt, bệnh có thể xuất hiện giả mạc gây chảy máu, làm bệnh lâu khỏi. Bệnh thường khởi phát từ vài giờ đến vài ngày sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh. Ban đầu, triệu chứng bệnh thường xuất hiện ở một mắt, sau đó lan sang hai mắt với các biểu hiện như: xung huyết kết mạc, cộm xốn mắt như có cát trong mắt, kích thích chảy nước mắt, mắt có nhiều gỉ, khó mở mắt khi ngủ dậy.

“Hiện nay, thời tiết với độ ẩm cao thường là điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi trùng sinh sôi phát triển nhanh hơn nên bệnh đau mắt đỏ cũng thường xảy ra trong thời gian này, nhất là trong thời điểm giao mùa hè - thu. Khi bị đau mắt đỏ, một số người không tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ hoặc tự ý điều trị khiến bệnh tiến triển nặng và phức tạp hơn, gây ra một số biến chứng nguy hiểm”, bác sĩ CKII Nguyễn Thị Bạch Tuyết khuyến cáo.

Các chuyên gia lưu ý, những phương pháp dân gian như xông nước thuốc, nhỏ chanh, đắp lá nha đam hay đắp lá trầu không… để điều trị đau mắt đỏ có thể khiến mắt sưng phù, bỏng. Khi bị đau mắt đỏ, người bệnh cần đi khám chuyên khoa mắt và tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ.

Để phòng tránh bệnh và lây bệnh, các bác sĩ khuyến cáo, hàng ngày người dân nên nhỏ nước muối sinh lý (Natri Clorid 0,9%) để rửa mắt sau khi đi ngoài đường hoặc đi bơi về; hạn chế dụi tay vào mắt, mũi, miệng; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn tay. Tại trường học, cơ quan, gia đình..., cần tránh tiếp xúc trực tiếp, gần gũi với người bệnh, giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, nhất là hai bàn tay; cách ly người bệnh, dùng riêng các dụng cụ như khăn, chậu rửa, kính mắt, vỏ gối…