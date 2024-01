Bệnh nhân tăng do rét đậm, rét hại

Tại các địa điểm như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Phia Oắc (Cao Bằng) tiếp tục có băng giá với mức độ dày, đồng thời thêm hàng loạt địa điểm mới phát hiện băng giá như Phiêng Phàng (Ba Bể, Bắc Kạn), Xín Cái (Mèo Vạc, Hà Giang), Thượng Hà (Bảo Lạc, Cao Bằng), Lũng Cú (Đồng Văn, Hà Giang), Nhìu Cồ San (Bát Xát, Lào Cai)… do nhiệt độ xuống dưới 0oC, riêng tại Mẫu Sơn vẫn -2,6oC.

Hàng ngàn khách du lịch tiếp tục đổ lên Mẫu Sơn chụp ảnh băng giá. Theo báo cáo ngày 25-1 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, băng giá, rét đậm rét hại kéo dài đã làm ít nhất 38 con gia súc bị chết tại các tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Bắc Kạn.

Cơ quan khí tượng nhận định, ngày 26-1, miền Bắc vẫn rét hại diện rộng. Về đêm, nguy cơ băng giá tiếp tục xảy ra ở một số nơi. Từ ngày 27-1, nhiệt độ nhích lên nhưng miền Bắc vẫn trong ngưỡng rét đậm (dưới 15oC). Tây Nguyên đêm về sáng trời rét nhẹ, Nam bộ se lạnh, còn ban ngày vẫn nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất 32-34oC.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn và Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn), đến ngày 25-1, 3 bệnh nhân ngộ độc khí CO do đốt than hoa để sưởi ấm trong nhà đã ổn định lại sức khỏe.

Còn theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn, từ ngày 22 đến 25-1, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 100 lượt người bệnh. Trong đó, số ca suy hô hấp và tim mạch chiếm hơn 50%, đồng thời số ca đột quỵ cũng tăng nhanh. Nguyên nhân do rét đậm, rét hại, nhiệt độ giảm sâu, người cao tuổi có bệnh nền không kịp thích ứng.

Trong ngày 24 và 25-1, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp nhận 6 bệnh nhân cấp cứu vì bị ngộ độc khí CO khi dùng than sưởi ấm trong phòng đóng kín cửa. Sau khi được điều trị tích cực, sức khỏe của các nạn nhân dần ổn định.

VĂN PHÚC - DƯƠNG QUANG