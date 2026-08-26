Bệnh RSV có thể khiến trẻ khỏe mạnh phải nhập viện, thở máy

Bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) là nguyên nhân hàng đầu gây nhiễm trùng đường hô hấp dưới nghiêm trọng như viêm phổi, viêm tiểu phế quản. Đáng lo ngại, phần lớn các trường hợp nhập viện, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và thở máy vì nhiễm RSV là trẻ sinh đủ tháng và hoàn toàn khỏe mạnh trước đó.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám cho trẻ mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp

Đó là thông tin được GS-TS-BS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam chia sẻ tại chuỗi hội thảo "Trao đổi và cập nhật những thông tin mới nhất về gánh nặng bệnh tật và phương pháp bảo vệ trẻ nhũ nhi (dưới 1 tuổi) khỏi bệnh gây ra bởi RSV" do Hội Nhi khoa Việt Nam và Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam tổ chức.

Tại hội thảo, các chuyên gia cho biết, không chỉ với các bậc phụ huynh, bệnh do RSV còn là nỗi lo không nhỏ với các chuyên gia y tế. RSV là tác nhân của hơn 60% các trường hợp nhiễm trùng hô hấp cấp tính ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trên toàn thế giới và có khả năng lây lan cao hơn so với hầu hết các virus gây bệnh phổ biến khác, khi cứ 10 trẻ thì có 9 trẻ mắc RSV trong 2 năm đầu đời.

Trên toàn thế giới, RSV cũng là nguyên nhân hàng đầu gây nhập viện ở trẻ dưới 1 tuổi.

GS-TS-BS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam chia sẻ tại hội thảo

Theo GS-TS-BS Trần Minh Điển, nguyên nhân khiến RSV trở thành mối đe dọa với trẻ dưới 1 tuổi là vì hệ miễn dịch chưa phát triển hoàn thiện, khó tạo ra được một đáp ứng miễn dịch hiệu quả khi tiếp xúc với RSV, với đường thở chỉ bằng một nửa so với người lớn, dễ bị tắc nghẽn bởi dịch nhầy, việc nhiễm RSV có thể dẫn đến tổn thương đáng kể đường hô hấp dưới.

Nếu trẻ bị bệnh nặng do RSV trong năm đầu đời, sẽ tăng nguy cơ bị các đợt khò khè tái đi tái lại, hen suyễn, giảm chức năng phổi lâu dài và trẻ sẽ cần đi khám bệnh và điều trị y tế nhiều hơn trong các năm sau đó so với các trẻ không bị nhiễm RSV trong giai đoạn nhũ nhi. Hiện nay, bệnh do RSV chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo

Trước mức độ phổ biến và gánh nặng của bệnh do RSV gây ra cho trẻ dưới 1 tuổi và gia đình, TS-BS Phan Hữu Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Tổng Thư ký Hội Nhi Khoa Việt Nam cảnh báo, việc hiểu và chủ động phòng ngừa bệnh do RSV không chỉ bảo vệ trẻ từ sớm, hạn chế nguy cơ nhập viện, từ đó giảm đáng kể chi phí khám chữa bệnh, thuốc men và thời gian điều trị.

Bên cạnh đó, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế trong mùa cao điểm bệnh hô hấp, giúp nguồn lực được phân bổ hiệu quả và nâng cao chất lượng chăm sóc cho những trường hợp cần thiết.

Dịp này, Hội Nhi khoa Việt Nam cũng đã soạn thảo và đăng tải tài liệu “Hướng dẫn sử dụng Nirsevimab (kháng thể đơn dòng được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng từ năm 2025 để phòng bệnh RSV ở trẻ dưới 1 tuổi) trong thực hành lâm sàng – các câu hỏi thường gặp (2026)” nhằm giúp nhân viên y tế có thêm tài liệu tham khảo khi thực hành lâm sàng.

THÀNH AN