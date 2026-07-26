Trẻ bị nhiễm trùng đường hô hấp do virus hợp bào hô hấp có thể lên đến 48%

Phát biểu khai mạc tọa đàm, GS-TS Nguyễn Viết Tiến, Chủ tịch Hội phụ sản Việt Nam nêu rõ, những năm gần đây, chăm sóc thai kỳ không chỉ dừng ở việc theo dõi sự phát triển của thai nhi mà ngày càng hướng tới dự phòng các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ sau sinh, như virus hợp bào hô hấp (RSV). Đây cũng là xu hướng được phản ánh trong các hướng dẫn chuyên môn mới của Bộ Y tế, nhằm góp phần chuẩn hóa thực hành lâm sàng, hỗ trợ bác sĩ triển khai chăm sóc thai kỳ theo hướng chủ động và dự phòng vì lợi ích lâu dài của cả mẹ, bé.

GS-TS Nguyễn Viết Tiến, Chủ tịch Hội phụ sản Việt Nam phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: MINH KHANG

Các nghiên cứu cho thấy, trên thế giới, RSV là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nhiễm trùng đường hô hấp dưới ở trẻ, liên quan đến 1,4 triệu ca nhập viện và 27.300 ca tử vong ở trẻ dưới 6 tháng tuổi mỗi năm. Tại Việt Nam, dữ liệu tại các bệnh viện nhi cho thấy, RSV chiếm 24%-48% nguyên nhân nhiễm trùng đường hô hấp dưới ở trẻ em. Đặc biệt, nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy, gánh nặng bệnh tập trung chủ yếu ở nhóm trẻ dưới 3 tháng tuổi, với hơn 42%. Đây là giai đoạn tạo nên khoảng trống miễn dịch trong 6 tháng đầu đời của trẻ vì hệ miễn dịch chưa hoàn thiện và đường thở còn nhỏ khiến RSV dễ gây viêm, phù nề và tắc nghẽn, trong khi cơ thể chưa có đủ kháng thể để chống lại virus nên sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các chuyên gia y tế trao đổi với báo chí tại cuộc tọa đàm. Ảnh: MINH KHANG

Cùng với đó, những trẻ sinh non, mắc bệnh tim bẩm sinh, bệnh phổi mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch là nhóm có nguy cơ cao hơn khi mắc RSV và bệnh diễn tiến nặng hơn. Theo PGS-TS Nguyễn Thị Diệu Thúy, Trưởng Bộ môn Nhi (Đại học Y Hà Nội), trẻ khỏe mạnh không có nghĩa là trẻ an toàn trước RSV. Thực tế, nhiều trẻ ban đầu chỉ ho, sổ mũi, khó thở... nhưng ngay sau đó có thể tiến triển thành viêm phế quản, suy hô hấp và phải can thiệp thở máy hoặc đặt nội khí quản. Các nghiên cứu cho thấy, khoảng 23,8% trẻ nhập viện tại khoa cấp cứu là do nhiễm RSV phải thở máy, do đó, phụ huynh không nên chủ quan mà cần dự phòng sớm.

KHÁNH NGUYỄN