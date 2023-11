Bi kịch sau tay lái của “ma men”

Hối hận muộn màng

Mới hơn 10 ngày trước, Phạm Cao Trí (sinh năm 1984, ngụ quận 8, TPHCM) là một người đàn ông thành đạt, có công việc ổn định với 3 đứa con xinh xắn, đáng yêu. Giờ đây, bi kịch ập đến khiến Trí vướng vào vòng lao lý, sự nghiệp tan tành, con cái thiếu cha chăm sóc, sống trong cảm giác ân hận, dằn vặt. Trước đó, với hành vi gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương, Trí bị Công an TP Thủ Đức (TPHCM) khởi tố bị can và bắt giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Tại cơ quan điều tra, Trí liên tục cúi đầu, ứa nước mắt không nói nên lời. Trí khai, trước khi gây tai nạn liên hoàn, Trí có sử dụng bia.

Trưa 12-11, Trí tổ chức tiệc, mời 4 người bạn tới căn hộ chung cư ở phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức. Tan tiệc, Trí lấy ô tô chở các bạn về. Trên đường đi, Trí thấy phía trước có xe máy, ô tô lưu thông theo hướng ngược lại nên đạp phanh giảm tốc độ. Do không tỉnh táo, Trí đạp nhầm chân ga làm xe tông vào 2 ô tô và 2 xe máy đang lưu thông ngược chiều. Chiếc ô tô của Trí tiếp tục tông vào xe máy đang đậu trên vỉa hè rồi tông sập tường nhà dân thì mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến 1 nữ sinh 18 tuổi không qua khỏi và 2 người khác bị thương. Giọng Trí run lên khi nói với cán bộ điều tra: “Nếu cho tôi quay ngược thời gian, tôi tuyệt đối không bao giờ uống bia rồi mà vẫn liều lĩnh lái xe. Nhưng giờ thì đã quá muộn...”. Tuy nhiên, sự đau khổ, dằn vặt của tài xế lái xe gây tai nạn không sánh được với nỗi đau thể xác, tinh thần của nạn nhân.

Gần như mất cả cuộc đời

Qua gần 4 năm, 7 cuộc phẫu thuật với nhiều đau đớn về thể xác và tinh thần, chị Nguyễn Thị Bích Hường (tiếp viên hàng không) bị ô tô Mercedes tông trúng mới có thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Giữa tháng 11, chị Hường dắt theo con trai gần 5 tuổi ngoan ngoãn, lanh lợi vừa đi học về, gương mặt tươi cười rạng rỡ khi trò chuyện cùng chúng tôi. Nụ cười ấy lấn át đi đôi chân đang phải khập khiễng vì biến chứng sau vụ tai nạn xe kinh hoàng.

Rạng sáng 30-1-2020, chị Hường ngồi sau xe tài xế GrabBike đi làm thì bị Nguyễn Trần Hoàng Phong lái ô tô tông trúng trên đường Hồng Hà (quận Phú Nhuận). Cú va chạm mạnh khiến chị Hường bị gãy xương đùi, xương cùng, gãy kín chỏm xương..., với tỷ lệ thương tật vĩnh viễn 79%. Lúc đó, chị Hường đang làm công việc tiếp viên hàng không để thỏa đam mê đi khắp thế giới. Thế nhưng, mọi dự định, ước mơ buộc phải dừng lại vào ngày định mệnh. “Sau tai nạn, tôi gần như nằm bất động gần một năm ở bệnh viện.

Thời gian đó, người đàn ông tôi yêu thương cũng rời bỏ tôi. Tôi như rơi xuống địa ngục”, chị Hường ôm con trai nhớ lại. “Tôi đã bị sang chấn tâm lý trong một thời gian rất dài. Đến nay, tôi vẫn ám ảnh khi ra đường và rất sợ đi xe máy. Mất sức khỏe như mất đi cả cuộc đời”, chị Hường kể, rồi chỉ cho chúng tôi xem vết sẹo dài dưới chân mày đã được trang điểm kỹ càng để che bớt. Người gây tai nạn cho chị đã bị tòa tuyên phạt 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và phải bồi thường cho chị 1,5 tỷ đồng. Nhưng đến nay, chị Hường chỉ mới nhận được số tiền bồi thường 60 triệu đồng.

Ông Hưng (sinh năm 1987, ngụ quận Bình Thạnh) cũng là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông cách đây 5 năm khi đang trên đường về nhà. Dù may mắn thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” nhưng các di chứng nặng nề trên người ông vẫn còn. Ngày ấy, tài xế ô tô say xỉn tông trúng ô tô khác rồi tiếp tục lao vào xe máy của ông, cuốn xe cùng ông vào gầm và rê một đoạn dài. Hậu quả, ông Hưng bị gãy chân, đa chấn thương và phải đóng đinh cố định vào chân. “Ba tháng đầu sau tai nạn, cuộc sống của tôi thật sự bế tắc, chán nản, suy sụp tột cùng. Tôi luôn cảm giác mình là gánh nặng của gia đình khi không thể tự sinh hoạt, phải nhờ đến người nhà giúp đỡ. Hiện tại, dù đã khá hơn nhưng sức khỏe tôi yếu, bê chút đồ nhẹ cũng khó khăn”, ông Hưng tâm sự.

Kéo giảm tai nạn giao thông Theo Ban An toàn giao thông TPHCM, trong 10 tháng năm 2023, toàn thành phố xảy ra gần 1.300 vụ tai nạn giao thông, làm chết 472 người và bị thương 804 người. Phần lớn các vụ tai nạn giao thông dẫn tới thương vong là do người lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy. Mới đây nhất là vụ tai nạn giao thông do tài xế sử dụng bia rượu tông liên hoàn 5 xe khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương.

Theo Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an TP Thủ Đức (TPHCM), các vụ tai nạn về nồng độ cồn, chất ma túy được lực lượng chức năng xử lý nghiêm. Qua những ngày ra quân kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích trên địa bàn TP Thủ Đức, người dân cơ bản chấp hành, song vẫn còn một số trường hợp, trong đó có cán bộ, vi phạm. Công an TP Thủ Đức tiếp tục tập trung xử lý các trường hợp vi phạm và sẽ xác minh, gửi về cơ quan chủ quản cán bộ vi phạm để cùng phối hợp xử lý.