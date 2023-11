Lời khai của tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn ở TP Thủ Đức

Ngày 13-11, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), C08, Bộ Công an và Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM đang lấy lời khai Phạm Cao Trí (sinh năm 1984, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tại cơ quan công an, Trí khai rằng trước khi gây tai nạn liên hoàn, Trí có sử dụng bia. Trưa 12-11, Trí mời 4 người bạn tới căn hộ chung cư cao cấp ở phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TPHCM) ăn nhậu. Sau khi ăn nhậu xong, do các bạn không có xe nên Trí lấy xe ô tô mang biển số 51K-020... của mình chở các bạn ra đường để đón xe về.

Trí lái xe đi đường Nguyễn Xiển đến ngã ba Gò Công (đường Nguyễn Xiển – Nguyễn Văn Tăng) thì cho xe rẽ trái lưu thông trên đường Nguyễn Văn Tăng hướng về ngã 3 Mỹ Thành, TP Thủ Đức. Khi xe vừa qua khỏi đường 17 (khoảng 75m), Trí quan sát thấy phía trước có xe máy và ô tô lưu thông hướng ngược lại nên đạp phanh giảm tốc độ.

Do say nên Trí không làm chủ bản thân, không làm chủ tay lái, đạp nhầm chân ga và mất kiểm soát xe ô tô. Sau đó, xe ô tô của Trí va chạm mạnh vào hông bên trái xe ô tô mang biển số 51K-09… lưu thông ngược chiều. Tiếp đó, xe của Trí lao qua làn đường trái, tông tiếp vào đầu xe ô tô mang biển số 51H-77…

Xe ô tô do Trí lái lao qua lề đường, tông vào 2 xe máy đang lưu thông ngược chiều. Tiếp đó, xe ô tô này leo lên vỉa hè, tông tiếp vào máy đang đậu trên vỉa hè rồi tông sập tường nhà dân thì mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến cho 3 người là chị T.T.Y.N., chị L.T.N.T. (cùng sinh năm 2005, cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa) và bà N.T.K. (sinh năm 1971, ngụ TP Thủ Đức) bị thương. Ba nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu, chị N. do vết thương quá nặng đã tử vong. Riêng Trí cùng nhóm bạn rời khỏi xe ô tô.

Nhận tin, Công an TP Thủ Đức có mặt, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra, trích xuất camera an ninh và camera hành trình của xe ô tô do Trí điều khiển. Khi được đưa về trụ sở công an, Trí có dấu hiệu say xỉn nên lực lượng chức năng không thể lấy lời khai. Qua kiểm tra, Trí có nồng độ cồn là 188,8mg/100ml máu và âm tính với chất ma túy.

Trong ngày 13-11, Công an TP Thủ Đức phối hợp với Phòng PC08, Công an TPHCM; Cục C08, Bộ Công an đã làm việc với Trí và những người bạn của Trí. Quá trình làm việc, Trí thừa nhận là có sử dụng bia khi lái xe ô tô.

Quá trình di chuyển, Trí lái xe không đúng phần đường quy định dẫn tới vụ tai nạn nói trên.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm với hành vi người lái xe ô tô sử dụng rượu bia khi tham gia lưu thông.