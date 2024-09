Bị lũ cuốn trôi 2km, người đàn ông thoát chết kỳ diệu

Khu vực có ngọn cây nơi ông C. bám vào. Ảnh: N.Q

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 45 phút chiều cùng ngày, lực lượng phòng chống lụt bão của xã Định Tân đi trực dọc sông Mã, khi đến khúc sông trước khu vực trạm bơm Yên Hoành thì phát hiện một người đàn ông đang bám ngọn cây phía ngoài sông.

Ngay lập tức, các lực lượng như công an, dân quân tự vệ… đã dùng thuyền, dây, áo phao ra cứu người đàn ông.

Người đàn ông thoát chết kỳ diệu nói trên là ông Nguyễn Văn C. (sinh năm 1972, trú xã Định Hải).

Ông C. cho biết, khi ra sông Mã, ông không may bị trượt chân ngã và bị nước lũ cuốn trôi. Khi đến khu vực trạm bơm Yên Hoành, ông may mắn bám được vào một ngọn cây ven sông.

Do đây là khu vực ít người qua lại, lại kiệt sức và hoảng loạn, ông không thể kêu cứu; rất may, các lực lượng của xã Định Tân đã phát hiện ra. Quãng sông ông C. bị cuốn trôi dài khoảng 2km.

DUY CƯỜNG