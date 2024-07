BIDV nhận 2 giải thưởng quốc tế uy tín dành cho sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp

Ngày 18-7, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được tạp chí The Asian Banker trao tặng giải thưởng “Ngân hàng ứng dụng API & Ngân hàng mở tốt nhất Việt Nam” và “Ngân hàng Tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam” năm 2024.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Ngân hàng số BIDV và bà Bùi Minh Trang nhận giải thưởng

Giải thưởng “Ngân hàng ứng dụng API & Ngân hàng Mở tốt nhất Việt Nam” nằm trong nhóm các giải thưởng về tài chính công nghệ - Financial Technology Innovation Awards của The Asian Banker, được đánh giá trên các tiêu chí về quy mô, phạm vi, nguồn lực phát triển ngân hàng mở, tính đổi mới sáng tạo, giá trị mang lại vượt so với các sản phẩm khác trên thị trường.

Chính thức ra mắt cuối năm 2023, chưa đầy 7 tháng, BIDV Open API đã tạo được tiếng vang lớn trên thị trường, BIDV đã nhận được trên 240.000 lượt gọi API qua sandbox, gần 600 tài khoản trải nghiệm và hơn 100 đối tác đăng ký tích hợp. Các dịch vụ ngân hàng tích hợp của BIDV đã và đang được lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng quản lý bán hàng, quản lý trường học, quản lý khách sạn, quản lý cảng biển, quản lý dòng tiền (CMS), nền tảng quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và nhiều phần mềm/ứng dụng trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế.

Bà Đặng Hoài Ly, Phó Giám đốc Trung tâm Tác nghiệp Tài trợ Thương mại BIDV và bà Phạm Minh Châu, Phó Giám đốc Ban Chính sách Sản phẩm Bán buôn BIDV nhận giải thưởng

Giải thưởng “Ngân hàng Tài trợ Thương mại tốt nhất Việt Nam” nằm trong khuôn khổ nhóm giải thưởng Transation Finance Award của The Asian Banker, nhằm tôn vinh các tổ chức tài chính có các thành tựu xuất sắc trong hoạt động tài trợ thương mại, tài trợ chuỗi cung ứng và thanh toán quốc tế.

Thời gian qua, BIDV đã mang đến nhiều sản phẩm tài trợ thương mại chất lượng cao cho doanh nghiệp với thủ tục cấp tín dụng nhanh chóng, thuận tiện, kết hợp với các sản phẩm mua bán ngoại tệ và phái sinh hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp. Ngân hàng liên tục cập nhật các sản phẩm dịch vụ mới như Bao thanh toán, Thanh toán trước hạn LC hoặc cơ chế tài sản bảo đảm linh hoạt trong phát hành thư tín dụng, cơ chế hạn mức tín dụng tự động trong giao dịch TTTM… tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn kịp thời. Đặc biệt, BIDV đã tiên phong đưa dịch vụ Tài trợ thương mại và Thanh toán quốc tế lên ngân hàng số BIDV iBank, cung cấp hệ sinh thái số đa dạng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

LÊ ANH