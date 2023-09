BIDV nhận giải thưởng “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” lần thứ 6 liên tiếp

Ngày 7-9, tại Singapore, trong khuôn khổ chương trình “Best Financial Institution Awards” lần thứ 17 do Tạp chí quốc tế Alpha Southeast Asia tổ chức, BIDV được vinh danh là “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam - Best SME Bank of Vietnam”. Đây là lần thứ 6 liên tiếp BIDV nhận được giải thưởng này từ Tạp chí Alpha Southeast Asia.