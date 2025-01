Biển động, tàu đi đảo Lý Sơn tạm ngừng hoạt động

Do ảnh hưởng không khí lạnh, biển động, tuyến đường thủy nội địa Sa Kỳ-Lý Sơn (Quảng Ngãi) phải tạm ngừng hoạt động, người dân chưa thể về đảo đón tết.

Sáng 27-1, Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa (Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển Quảng Ngãi đang có gió cấp 6, giật cấp 7, sóng cao từ 3 - 4m, các tàu vận tải hoạt động tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại phải tạm dừng để đảm bảo an toàn. Do vậy, người dân chưa thể về đảo Lý Sơn đón tết.

Khách đã mua vé trước sẽ được trả lại tiền vé hoặc dời vé sang chuyến khác khi tàu hoạt động trở lại. Việc nối lại hoạt động tuyến giao thông này sẽ tùy thuộc vào tình hình thời tiết. Ngoài ra, tuyến giao thông thủy nội địa từ đảo Lớn đi đảo Bé cũng tạm ngừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng không khí lạnh, đến đêm 27-1 (tức 28 tháng Chạp), vùng biển tỉnh Quảng Ngãi (bao gồm đảo Lý Sơn), có gió mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, tàu thuyền cần chú ý đảm bảo an toàn, đặc biệt là những ghe nhỏ. Dự báo, khả năng khoảng từ gần trưa 28-1 (tức 29 tháng Chạp) đến ngày 29-1 (mùng 1 Tết), gió vùng biển giảm xuống còn cấp 5, giật cấp 6.

