Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng…

Binh đoàn 15 được thành lập vào ngày 20-2-1985. Nhiệm vụ của Binh đoàn là phát triển kinh tế gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, ổn định dân cư, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Trải qua 4 thập kỷ phấn đấu và trưởng thành, đến nay, Binh đoàn 15 có trên 44.295ha cao su; gần 300ha dứa; hơn 73ha lúa nước; 12,45ha cà phê và chăn nuôi trên 1.000 con bò; 6 nhà máy chế biến mủ cao su công suất 55.000 tấn/năm; 1 nhà máy sản xuất phân bón vi sinh công suất 20.000 tấn/năm; 1 phân xưởng chế biến gỗ cao su công suất 20.000m3/năm…; quản lý gần 15.000 lao động, trong đó có trên 60% lao động là người dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Trong 10 năm trở lại đây, giá trị sản xuất đạt hơn 20.624 tỷ đồng; doanh thu đạt trên 18.484 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là hơn 646 tỷ đồng. Hàng năm, Binh đoàn 15 đã tạo việc làm thường xuyên cho hơn 16.000 lao động và hàng chục ngàn người có việc làm phụ; tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động luôn được bảo đảm…

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc của Binh đoàn 15 trong 40 năm qua; đồng thời yêu cầu Binh đoàn 15 thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Bên cạnh đó là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng Đảng bộ Binh đoàn trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, chú trọng xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh, quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ lệnh huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang trên địa bàn xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tốt mọi nguồn lực, năng động, sáng tạo thực hiện hiệu quả các dự án; tích cực tham gia các chương trình xóa đói, giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

HỮU PHÚC