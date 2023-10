Bình Dương: Đưa một số vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo

Theo Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã đưa 5 vụ án, vụ việc do công an tỉnh thụ lý vào diện theo dõi chỉ đạo.