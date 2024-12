Bà Rịa – Vũng Tàu: Ăn nhầm so biển, 2 người nhập viện cấp cứu

Ngày 11-12, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Bà Rịa tích cực điều trị, hỗ trợ cho 2 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do ăn hải sản tại quán ốc K. (TP Bà Rịa).

Phân biệt con sam biển và con so biển

Trước đó, chiều tối 9-12, ông N.Q.L. và ông D.N.C. (cùng sinh năm 1978, trú tại huyện Long Điền) cùng ăn hải sản tại quán ốc K. trong đó có món sam biển nướng.

Đến 23 giờ cùng ngày, ông L. có triệu chứng tê buốt răng miệng, xây xẩm mặt mày và được đưa vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Khi vào viện, ông L. lên cơn co giật mạnh, phải nhập Khoa Hồi sức tích cực và chống độc. Trong khi đó, ông C. bị đau bụng, nôn ói. Sau khi được các bác sĩ tích cực điều trị, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Kết quả chuẩn đoán 2 trường hợp bị ngộ độc do ăn nhầm so biển.

Theo các bác sĩ, nhiều người do chưa phân biệt được con so biển và con sam biển nên đã ăn nhầm dẫn đến ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng vì trong con so biển có chứa chất tetrodotoxin cực độc.

Điểm khác nhau nổi bật nhất giữa sam biển và so biển đó là đuôi. Đuôi con sam biển khi cắt ngang có tiết diện hình tam giác, 3 cạnh chụm lại kéo dài đến tận cuối đuôi, ở đỉnh tam giác có gai nhọn như lưỡi cưa. Ngược lại đuôi so biển có tiết diện tròn hoặc bầu dục khi cắt ngang và không hề có gai nhọn.

