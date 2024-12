Bình Phước: Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp tết Nguyên đán

Sáng 10-12, Công an tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị trực tuyến cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và trao thưởng cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo đó, thời gian thực hiện đợt cao điểm từ ngày 15-12-2024 đến hết 14-2-2025. Mục đích, nhằm chủ động kiểm soát tình hình, tạo khí thế tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm tuyệt đối tình hình ANTT trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Tỵ, các sự kiện lớn của đất nước và của địa phương; phục vụ người dân vui xuân, đón tết an ninh, an toàn và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ANTT ngay từ những tháng đầu năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đã ghi nhận và biểu dương những thành tích, chiến công mà các tập thể đạt được trong công tác phòng, chống tội phạm thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lực lượng công an tiếp tục thực hiện tốt vai trò chủ công trong phòng, chống tội phạm; tích cực phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai đồng bộ những biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện tốt đợt cao điểm.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước phát biểu tại hội nghị

Mặt khác, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm, phát huy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an tiếp tục phấn đấu, cống hiến, nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, với người dân; nhiệt tình, hăng say, chủ động, sáng tạo, nhạy bén trong công tác, tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau các dịp lễ, tết 2025 và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, các lễ hội đầu năm trên địa bàn tỉnh.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm được trao thưởng đột xuất

Dịp này, Công an tỉnh Bình Phước đã phát động thi đua đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Cũng dịp này, các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm đã được trao thưởng đột xuất. Trong đó, Bộ Công an trao thưởng 12 tập thể, UBND tỉnh trao thưởng 28 tập thể.

BÙI LIÊM