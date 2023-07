Bình Dương: Hai xe container đấu đầu, bốc cháy ngùn ngụt

Xe container biển số 70C chạy trên đường ĐT 743 hướng từ vòng xoay An Phú đi ngã tư 550 thì xảy ra va chạm với một xe container khác mang biển số 51C đang băng qua đường, làm thùng container của xe này lật ngang xuống đường, rồi cả hai phương tiện bốc cháy.

Tới 8 giờ sáng 10-7, Công an TP Thuận An và Phòng CSGT công an tỉnh Bình Dương vẫn đang xử lý hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân hai xe container va chạm nhau rồi bốc cháy ngùn ngụt tại khu vực giao lộ Nguyễn Du - ĐT743.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, xe container biển số 70C chạy trên đường ĐT 743 hướng từ vòng xoay An Phú đi ngã tư 550, khi đến khu vực trên thì xảy ra va chạm với một xe container khác mang biển số 51C đang băng qua đường, làm thùng container của xe này lật ngang xuống đường, rồi hai phương tiện bốc cháy.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường phun nước dập lửa. Tuy nhiên, 2 phần cabin của 2 phương tiện đều đã cháy trơ khung. Rất may các tài xế đã kịp thoát ra trước đó nên không có thương vong về người.

Khu vực xảy ra vụ việc ùn tắc giao thông nghiêm trọng.