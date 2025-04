Bình Phước: Dành hơn 53 tỷ đồng hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại chương trình

Thực hiện phát động của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, tỉnh Bình Phước đã khẩn trương rà soát, thống kê thực trạng, quyết liệt triển khai và đã hoàn thành trước ngày 30-4-2025, sớm hơn 6 tháng so với quy định của Thủ tướng Chính phủ, 2 tháng so với kế hoạch của tỉnh.

Chương trình đã hoàn thành xây dựng và sửa chữa 765/765 căn nhà, với tổng kinh phí 53 tỷ 790 triệu đồng. Trong đó, 625 căn cho hộ nghèo, cận nghèo với kinh phí 45 tỷ 240 triệu đồng; 140 căn cho người có công với kinh phí 8 tỷ 550 triệu đồng.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được Bình Phước triển khai với sự huy động đa nguồn lực. Ngoài nguồn vốn từ ngân sách địa phương, tỉnh Bình Phước còn tận dụng nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 để hỗ trợ chương trình.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bình Phước xác định đây không chỉ là một phong trào thi đua mang tính thời điểm, mà là một “quá trình bền bỉ” để đảm bảo “mọi người dân có nơi ở ổn định, an toàn, là nền tảng cho an cư lạc nghiệp, góp phần giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội”. Do đó, trong thời gian tới, Tỉnh ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện rà soát các hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ đã được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở nhiều năm trước đây nhưng đã xuống cấp, hư hỏng nặng, cần được sửa chữa nhằm có phương án hỗ trợ, sửa chữa phù hợp.

BÙI LIÊM