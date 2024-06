Bộ Công an bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự - Công an TPHCM

Chiều 21-6, Công an TPHCM tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ Công an bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Thủ trưởng Cơ quan Tạm giữ, tạm giam - Công an TPHCM cho đồng chí Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM.