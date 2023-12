Bộ Công an thông tin về việc phối hợp đưa công dân từ Myanmar về nước

Chiều 6-12, theo thông tin từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), tính tới chiều cùng ngày, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp nhận 780 công dân Việt Nam về nước qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài trên 6 chuyến bay riêng.

Bộ Công an cho biết, trước tình hình chiến sự tại Myanmar có nhiều diễn biến phức tạp, đe dọa an toàn tính mạng của công dân Việt Nam, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ động, kịp thời phối hợp với Cục Lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar xác minh, cấp hộ chiếu, phục vụ công tác bảo hộ công dân và tổ chức chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Myanmar về nước.

Nhóm công dân Việt Nam đầu tiên bị mắc kẹt ở Bắc Myanmar được đưa về nước an toàn

Do số lượng công dân được tiếp nhận khá lớn, nhiều thành phần, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh đầy đủ thông tin để đảm bảo công tác hỗ trợ công dân được nhanh nhất. Đến nay, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã xác minh và trả lời cấp hộ chiếu cho 1.068 công dân.

ĐỖ TRUNG