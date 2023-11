166 công dân Việt Nam tại Myanmar được giải cứu và đưa về khu vực an toàn

Đã xác định được 166 công dân Việt Nam trong số công dân nước ngoài được giải cứu và được đưa về khu vực an toàn tại khu vực biên giới phía Bắc Myanmar giáp với biên giới Trung Quốc.

Ngày 9-11, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước tình hình xung đột leo thang tại dải Gaza, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

“Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành động tấn công bạo lực nhằm vào dân thường, nhân viên nhân đạo, nhà báo và các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Trên tinh thần Nghị quyết số ES-10/21 được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua tại phiên họp khẩn cấp ngày 27-10-2023, chúng tôi kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, tuân thủ luật pháp quốc tế, tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, bảo vệ dân thường và các cơ sở hạ tầng dân sự, thiết lập hành lang nhân đạo và thả ngay lập tức các con tin đang bị giam giữ.

Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy các bên kiềm chế, đối thoại, giải quyết các bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc nhằm đạt được giải pháp công bằng, thỏa đáng và lâu dài cho tiến trình hòa bình Trung Đông”.

* Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Israel, bà Phạm Thu Hằng cho biết:

Liên quan đến công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Israel, trước tình hình căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, từ ngày 16-10-2023, Bộ Ngoại giao đã ra khuyến cáo công dân Việt Nam ở Israel sớm chủ động rời Israel để bảo đảm an toàn. Cho đến nay, đã có 13 công dân Việt Nam trở về nước an toàn trên các chuyến bay thương mại và các chuyến bay của các đối tác có công dân ở Israel trên tinh thần nhân đạo. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án bảo hộ công dân tại chỗ; giữ liên lạc, tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo, hỗ trợ công dân rời Israel đến khu vực an toàn.

Trong trường hợp khẩn cấp, cần sự giúp đỡ hỗ trợ và cần biết thông tin về các phương án bảo hộ công dân, công dân liên hệ số đường dây nóng Bảo hộ công dân: Đại sứ quán Việt Nam tại Israel: +972 50 818 6116, +972 52 727 4248 hoặc 972 50 994 0889; và tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84, +84 965 41 11 18. Email: baohocongdan@gmail.com.

* Liên quan đến công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Myanmar, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Vụ việc các lực lượng chức năng Myanmar đã đưa hàng trăm công dân nước ngoài, trong đó có công dân Việt Nam từ các tụ điểm sòng bạc lừa đảo ở khu vực biên giới phía Bắc Myanmar về khu vực an toàn, cho đến nay, đã xác định được 166 công dân Việt Nam trong số công dân nước ngoài được giải cứu và được đưa về khu vực an toàn tại khu vực biên giới phía Bắc Myanmar giáp với biên giới Trung Quốc. Khu vực này cùng với một số khu vực/bang khác tại Myanmar, trong đó có bang Kayin đang xảy ra giao tranh và gây khó khăn cho việc tiếp cận và bảo hộ công dân.

Trong những ngày vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao đã họp với Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc cũng như các cơ quan chức năng trong nước về vấn đề bảo hộ công dân Việt Nam tại khu vực này. Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc để chuẩn bị phương án bảo hộ công dân, đẩy nhanh công tác điều tra, xác minh, hoàn tất các thủ tục để hỗ trợ, đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất; đồng thời đề nghị phía Myanmar có phương án bảo đảm an ninh, an toàn và điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho công dân.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam: Nếu không thật sự cần thiết, không nên đến hoặc tránh đến khu vực bang Shan và bang Kayin, Myanmar; nếu đang ở khu vực bang Shan và bang Kayin cần nhanh chóng có phương án chủ động sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ 3 hoặc về Việt Nam; thường xuyên theo dõi những thông tin của chính quyền sở tại, cảnh báo của Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar) để phản ứng kịp thời.