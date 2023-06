Bộ GD-ĐT: Trường đại học được tự chủ triển khai các chương trình chất lượng cao

Theo Thông tư 11 của Bộ GD-ĐT, các khóa đã tuyển sinh trước ngày 1-12-2023 (là ngày Thông tư 11 có hiệu lực) được tiếp tục thực hiện việc tổ chức đào tạo cho đến hết khóa học theo các quy định tại Thông tư 23.

Bộ GD-ĐT lý giải, việc bãi bỏ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT là cần thiết và phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học 2018. Cụ thể, Khoản 6 Điều 65 Luật Giáo dục đại học 2012 quy định “Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định tiêu chí xác định chương trình đào tạo chất lượng cao; có trách nhiệm quản lý, giám sát mức thu học phí tương xứng với chất lượng đào tạo”.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Giáo dục đại học 2018, khái niệm chương trình đào tạo chất lượng cao đã không còn tồn tại, việc phát triển các loại chương trình đào tạo khác nhau thuộc quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học, đảm bảo tuân thủ các quy định về chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học quy định tại Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT cũng cho biết, Bộ GD-ĐT khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo có các yêu cầu về chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra cao hơn so với chuẩn do Bộ GD-ĐT quy định. Các cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm công khai, minh bạch thông tin đối với các chương trình đào tạo do trường cung cấp, cam kết với người học về tuyên bố chất lượng đầu ra của các chương trình đào tạo này, đồng thời thực hiện trách nhiệm giải trình đối với các bên liên quan cũng như toàn xã hội.

Theo Bộ GD-ĐT, như vậy, việc bãi bỏ Thông tư 23 không có nghĩa là các cơ sở giáo dục đại học không còn hay không được triển khai các chương trình chất lượng cao. Điều này cũng không ảnh hưởng tới việc tuyển sinh và đào tạo các chương trình đào tạo khác nhau của các cơ sở giáo dục đại học. Các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ trong việc xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo, nhưng dù với tên gọi là gì cũng cần đảm bảo tuân thủ các quy định về chuẩn chương trình đào tạo, về việc đảm bảo chất lượng từ đầu vào, các điều kiện dạy và học, quá trình đào tạo cho đến đầu ra, cũng như các các quy định khác liên quan đến đào tạo.

Theo Bộ GD-ĐT, việc xây dựng và thực hiện các chương trình chất lượng cao (có yêu cầu cao hơn về chuẩn đầu ra, về các điều kiện đảm bảo chất lượng…) thuộc quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học. Về học phí, các cơ sở giáo dục đại học xác định và thực hiện theo các quy định của Chính phủ tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

Theo Nghị định 81 về học phí của Chính phủ, với các chương trình đào tạo đạt kiểm định, trường đại học được tự xác định học phí. Do đó, việc không còn chương trình đào tạo mang tên chất lượng cao gần như không ảnh hưởng đến việc đào tạo, tuyển sinh và nguồn thu học phí của các trường. Các trường đã tự chủ, muốn mở chương trình đào tạo thu học phí cao hơn đại trà thì xây dựng chương trình và công bố, chịu trách nhiệm, giải trình với xã hội.

Theo ghi nhận, nhiều trường đại học đã chủ động loại bỏ chương trình chất lượng cao khỏi đề án tuyển sinh năm nay hoặc thay bằng một tên gọi khác. Ví dụ, trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội không còn tuyển sinh chương trình Răng - Hàm - Mặt chất lượng cao; trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM bỏ tên chương trình chất lượng cao mà chuyển thành chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

Như vậy, thực chất việc xóa sổ chất lượng cao ở đại học chỉ là thay tên gọi.

Hiện nay, rất nhiều trường đại học ở Việt Nam đều triển khai đào tạo chương trình chất lượng cao, thu học phí cao hơn, chủ yếu là dạy bằng tiếng Anh.